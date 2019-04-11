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Aktif Bank'tan özel sektöre destek olacak anlaşma

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Aktif Bank, İslami Kalkınma Bankası Grubu üyesi Özel Sektörü Destekleme Kuruluşu ile Türkiye'de özel sektörün gelişimini desteklemek için yeni imkanlar yaratacak iyi niyet sözleşmesini Marakeş'te imzaladı - Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer: - "Türkiye özel sektör firmaları projelerinin desteklenmesi ve Türkiye'de İslami bankacılık ürünlerinin gelişmesinde bu sözleşme önemli bir adım"

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, İslami Kalkınma Bankası Grubu üyesi Islamic Corporation for Development of Private Sector (ICD-Özel Sektörü Destekleme Kuruluşu) ile Türkiye'de özel sektörün gelişimini desteklemek için yeni imkanlar yaratacak iyi niyet sözleşmesini Marakeş'te imzaladı.

Aktif Bank’tan yapılan açıklamaya göre, banka, uzun yıllardır yakın ilişkide bulunduğu ve hem Türkiye hem de başka ülkelerde, birçok alanda ortak şirket ve projeleri bulunan ICD ile 4 Nisan'da Marakeş’te düzenlenen İslam Kalkınma Bankası 44. Yıllık Toplantısı'nda, Türkiye’de yerleşik özel sektör firmalarının fonlama, birçok ülkede danışmanlık alma, uzun vadeli kredi temin etme, varlık yönetimi gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iyi niyet sözleşmesine imza attı.

Özel sektör global platformunun bir parçası olan sözleşme, ICD’nin partnerleri arasındaki iş birliği imkanlarını artırmak ve bu kapsamda Türkiye ve ICD’nin üye ülkelerinde özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla imzalandı. Sözleşme tahtında öngörülen bu ortaklık, Türk firmaları için sendikasyon, vadeli kredi, finansman limiti, danışmanlık hizmetleri, sukuk işlemleri, varlık yönetimi, PPP projeleri, sermaye yatırımları ve diğer fırsatları içeriyor.

Sözleşme ile Aktif Bank, İslam İş birliği Teşkilatına üye ülkelerin dahil olduğu bir platforma katılacak ve Türk firmalarının fonlama ve diğer bankacılık ihtiyaçları kapsamında üye ülke bankalarından, ICD önderliğinde destek alabilecek. İslam Kalkınma Bankası’nın düzenleyici olacağı bu ürünlerin tamamı İslami şartlara uygun olacak.

Platform, aynı zamanda İslam İş birliği Teşkilatına üye ülkelerde ve Türkiye’de gayrimenkul kredilerini de desteklemeyi, bu kapsamda teknolojik ve bankacılık ürünlerini geliştirmek amacıyla gerekli yatırımların ve girişimlerin yapılmasını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, Türkiye özel sektör firmaları projelerinin desteklenmesi ve Türkiye’de İslami bankacılık ürünlerinin gelişmesinde bu sözleşmenin önemli bir adım olduğunu belirtti.

ICD Genel Müdürü Ayman Sejiny de 2013 yılından beri birçok alanda iş birliği içinde olduğu Aktif Bank’ın bu platforma dahil olmasından büyük sevinç duyduğunu, bu adımla birlikte iki kurum arasındaki ilişkilerin Türkiye ve diğer üye ülkelerde sosyoekonomik gelişimi desteklemek suretiyle daha da derinleşeceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
aktif bank ICD İslami Kalkınma Bankası

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