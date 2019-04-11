Aktif Bank'tan özel sektöre destek olacak anlaşma

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, İslami Kalkınma Bankası Grubu üyesi Islamic Corporation for Development of Private Sector (ICD-Özel Sektörü Destekleme Kuruluşu) ile Türkiye'de özel sektörün gelişimini desteklemek için yeni imkanlar yaratacak iyi niyet sözleşmesini Marakeş'te imzaladı.

Aktif Bank’tan yapılan açıklamaya göre, banka, uzun yıllardır yakın ilişkide bulunduğu ve hem Türkiye hem de başka ülkelerde, birçok alanda ortak şirket ve projeleri bulunan ICD ile 4 Nisan'da Marakeş’te düzenlenen İslam Kalkınma Bankası 44. Yıllık Toplantısı'nda, Türkiye’de yerleşik özel sektör firmalarının fonlama, birçok ülkede danışmanlık alma, uzun vadeli kredi temin etme, varlık yönetimi gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iyi niyet sözleşmesine imza attı.

Özel sektör global platformunun bir parçası olan sözleşme, ICD’nin partnerleri arasındaki iş birliği imkanlarını artırmak ve bu kapsamda Türkiye ve ICD’nin üye ülkelerinde özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla imzalandı. Sözleşme tahtında öngörülen bu ortaklık, Türk firmaları için sendikasyon, vadeli kredi, finansman limiti, danışmanlık hizmetleri, sukuk işlemleri, varlık yönetimi, PPP projeleri, sermaye yatırımları ve diğer fırsatları içeriyor.