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AKTOB Başkanı Yağcı: Türkiye 43- 44 milyon turist bandına ulaşacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Geçen hafta açıklanan verilere göre dünyada en fazla ziyaretçi kabul eden ülkeler, Fransa 82 milyonla birinci, Türkiye için rakip olan İspanya da 82 milyon bandına ulaşmış durumda.

AKTOB Başkanı Yağcı: Türkiye 43- 44 milyon turist bandına ulaşacak

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Geçen hafta açıklanan verilere göre dünyada en fazla ziyaretçi kabul eden ülkeler, Fransa 82 milyonla birinci, Türkiye için rakip olan İspanya da 82 milyon bandına ulaşmış durumda. Türkiye yıl sonu itibariyle 43- 44 milyon bandına ulaşacak" dedi.
AKTOB'un ekim ayı olağan toplantısı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapıldı. Manavgat'taki bir otelde düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kaymakam Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Manavgat Side Turizm Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut ve turizmciler katıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Antalya'nın Türk turizmi için amiral gemisi ve baş aktörü olduğunu belirterek, "Turizm, ülkemiz için son derece önemli. Döviz kazandırıcı fonksiyonu, daha fazla katma değerle ülkemize girdi sağlayan, istihdama çok fazla destek olan, işsizliği azaltıcı ve önleyici olan turizm sektörü bizim için son derece değerlidir" dedi.
DÜNYA TURİZM HAREKETİNİN YÜZDE 50'Sİ AVRUPA'DA GERÇEKLEŞİYOR
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da konuşmasında turizmin dünya, Türkiye ve Antalya'daki durumunu aktardı. Dünyada seyahat sektörünün büyümeye devam ettiğini vurgulayan Yağcı, "En fazla turizm hareketi Avrupa bölgesinde oluyor. Dünyada turizm hareketinin yaklaşık yüzde 50'si Avrupa'da. Biz deniz, kum ve tatil üzerinde çalışıyoruz. Dünyadaki eğilime de bakarsak bu yöndedir" diye konuştu.
Dünya turizm sektörünün 1 trilyon dolara ulaştığını belirten Erkan Yağcı, bu sene son rakamlara göre Türkiye'ye gelen turist sayısının 37.6 milyon olduğunu aktardı. Erkan Yağcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
'EN ÇOK TURİST AĞIRLAYAN 6'INCI ÜLKE OLACAĞIZ'
"Geçen hafta açıklanan verilere göre dünyada en fazla ziyaretçi kabul eden ülkeler, Fransa 82 milyonla birinci durumda, Türkiye için rakip olan İspanya da 82 milyon bandına ulaşmış durumda. Türkiye yıl sonu itibariyle 43- 44 milyon bandına ulaşacak. Biz de alışkın olduğumuz en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında 6'ncı sıraya gelmiş olacağız. Turizm gelir açısından baktığımızda ise Türkiye ilk 10'un içerisinde değil. Gelir anlamında çalışmaya ihtiyacımız var. Dünyada kişi başına harcamalarda ABD 2 bin 740 dolar, Almanya 1640 dolar, Tayland 1624 dolar, dünyadaki ortalama 1000 dolar. İspanya 831 dolar, Türkiye ise 2017 yılında 681 dolar olduğu görülüyor."
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'ya yılbaşından bu yana gelen turist sayısının ise 12 milyon 500 bin civarında olduğunu ve yıl sonu itibariyle 13- 14 milyon bandına oturacağını söyledi. Şehirlerin turist ağırlama kapasiteleri olduğunu belirten Başkan Yağcı, İspanya'da bazı kentlerde yaşayanların artık yeni turist istemediğini, Antalya'da da bu çalışmanın yapılması gerektiğini aktardı.
Konuşmaların ardından AKTOB Başkanı Erkan Yağcı tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a yağlıboya tablo hediye edildi.

FOTOĞRAFLI

AKTOB Başkanı Yağcı: Türkiye 43- 44 milyon turist bandına ulaşacak

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