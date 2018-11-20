AKTOB'dan İngiltere seyahat pazarı raporu

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından, hazırlanan rapora göre, İngilizler geçen yıl yurt dışı seyahate 44,8 milyar sterlin harcama yaptı, yurt dışında geçirdikleri ortalama konaklama süresi de 10,2 gece oldu.

AKTOB, 5-7 Kasım 2018'de Londra'da gerçekleşen 38'inci WTM Londra Seyahat Fuarı'nın ardından İngiltere seyahat pazarına ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık'ın seyahat hacminin yüzde 79,4'ünün İspanya, Fransa ve İtalya tarafından paylaşıldığı kaydedildi. Uluslararası seyahat harcamasında dünyada dördüncü sırada yer alan önemli bir kaynak pazar olan Birleşik Krallık'ta Türkiye'nin pazar payının oranı kıyaslandığında, İngiliz turistlerin Türkiye'ye neden daha az ilgi duyduğunun araştırılması gerektiği ifade edildi.

Rapora göre, İngiltere vatandaşlarının 2017'de yurt dışında geçirdiği ortalama konaklama süresi 10,2 gece olarak gerçekleşti. İngilizler yurt dışı seyahatle 44,8 milyar sterlin harcama yaptı. 2012'den bu yana yurt dışı gezilerin sayısı yüzde 29 oranında arttı. İngilizlerin seyahat planlamasında, aile, arkadaş tavsiyesi ve online seyahat siteleri başta yer aldı.