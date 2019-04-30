FİNANS

Al-Falih: S. Arabistan petrol talebine karşılık verecek

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan (DHA)

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