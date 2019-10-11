FİNANS

ALA-2 jeotermal enerji santrali işletmeye alındı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

MASPO Enerji AŞ'ye ait Manisa Alaşehir’deki 30 megavatlık jeotermal enerji santrali faaliyete başladı

MASPO Enerji AŞ tarafından, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 30 megavat kapasiteye sahip ALA-2 jeotermal enerji santralinin işletmeye alındığı bildirildi.

GÜRMEN Group şirketleri bünyesinde bulunan MASPO Enerji'den yapılan açıklamada, ALA-2 jeotermal enerji santralinde elektrik satışına başlandığı belirtildi. Böylece santralin işletmeye alınmasıyla şirketin temiz enerji kurulu gücünün 40 megavata ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MASPO Enerji AŞ Genel Müdürü Murat Solmaz, 2017'de jeotermal santral yatırımlarının ilk fazı olarak 10 megavatlık ALA-1 santralini işletmeye aldıklarını anımsatarak, "Türk mühendisliğinin başarısının teknolojik anlamda geldiği nokta adına önemli bir örneği olan ALA-2’yi de tamamladık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 30 megavat gücündeki ALA-2 santralimizin geçici kabul yapıldı. Türkiye’nin en büyük ilk 10 jeotermal santrali arasında yer almamızın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Solmaz, yeni yatırımlar için şirket olarak fizibilite çalışmalarına devam ettiklerine işaret ederek, "Jeotermal enerji, yenilebilir, verimli, çevre dostu ve yerli bir kaynak olmasının yanı sıra Türkiye’nin en zengin kaynaklara sahip olduğu enerji alanlarından birisidir. Şirketimizin yatırım yaptığı sahanın da büyük bir potansiyeli ve kapasitesi var. Türkiye’nin en verimli ve değerli bu sahasında yeni yatırım alternatiflerini değerlendiriyor, santral yatırımlarımızın üçüncü fazı için fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Maspo Enerji AŞ, Türkiye’nin zengin kaynaklara sahip olduğu jeotermal enerji alanında santral projeleri geliştirmek ve işletmek amacıyla 2010'da kuruldu.

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GÜRMEN Group jeotermal jeotermal enerji jeotermal enerji yatırımı MASPO Enerji

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