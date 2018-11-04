Alabalık, levrek ve çipura için yeni alanlar belirlenecek

DENİZ ÇİÇEK - Balık yetiştiriciliğinin artması amacıyla Karadeniz'de alabalık ve levrek, Akdeniz'de çipura, levrek ile yeni türlerin üretimi için yeni yetiştiricilik alanları belirlenecek.

AA muhabirinin "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, balıkçılık sektörünün altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları ortak çalışma yapacak.

Buna göre, balıkçılık sektörünün en önemli ihtiyacı olan balıkçı barınaklarına yönelik onarım ve yeni inşa onarım çalışmaları gelecek yıl da devam edecek. Altyapısı tamamlanmış barınaklara üstyapı tesisleri kurulacak.

Balık yetiştiriciliğinin artması için başta karaya çıkış noktaları olmak üzere gerekli altyapı ihtiyacı giderilecek. Kıyıdan kafeslere yavru, yem nakli ile kafeslerde yetiştirilen ürünlerin karaya çıkarılmasında kullanılmak üzere kıyılarda gerekli alanlar yetiştiricilere tahsis edilecek ve bu alanlara kıyı yapılarının inşa edilmesi sağlanacak. Böylece, sektörün büyümesi desteklenecek.