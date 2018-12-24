FİNANS

"Alacak sigortası, KOBİ'lerimizi çok daha dirençli kılacaktır"

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: - "Devlet destekli alacak sigortasının hayata geçirilecek olması, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi çok daha dirençli kılacaktır. KOBİ'lerimiz adına atılan bu ilk adımın kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir"

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, devlet destekli alacak sigortasının hayata geçirilecek olmasının, ekonominin lokomotifi olan KOBİ'leri çok daha dirençli kılacağını, KOBİ'ler adına atılan bu ilk adımın kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Orhan Turan, yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin alacak sigortası başta olmak üzere tahsilat ve ödeme sorunlarını her platformda dile getirdiklerini bildirdi.

Devlet destekli alacak sigortası konusunda hükümetin harekete geçmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Turan, 1 Ocak 2019'da devreye girmesi planlanan devlet destekli alacak sigortası uygulamasını, ekonomik belirsizlikler ve finansal dalgalanmaların olduğu süreçlerde küçük işletmelerin ayakta kalması açısından çok önemsediklerini kaydetti.

Turan, "Ekonomide yaşanan olumsuzluklardan en hızlı etkilenen yapılar KOBİ'ler. Türkiye ekonomisinin yüzde 96'sını oluşturan KOBİ'lerimizin nakit sıkışıklığı, ödeme ve tahsilat sorunlarının çözümüne yönelik atılacak her adım, küçük ve orta boy işletmelerimize nefes aldıracaktır. 4. çeyrekte ekonomimizde büyümenin daha da yavaşlayacağı sinyallerini özellikle KOBİ'lerimiz adına doğru okumalıyız. Devlet destekli alacak sigortasının hayata geçirilecek olması, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi çok daha dirençli kılacaktır. KOBİ'lerimiz adına atılan bu ilk adımın kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Takipteki KOBİ kredilerinin oranının özellikle son aylarda arttığını, küçük işletmelerin kırılgan yapılarını güçlendirecek adımlar atılmasının bu noktada önemli olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan, yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve ihracat gücü sınırlı olan KOBİ'ler için nakit akışı devamlılığı oldukça kritik bir konu. Bu nedenle alacak sigortasının KOBİ'lerimizin dirençli kılınmasının ilk adımı olduğunu düşünüyoruz. 'Önce küçüğü düşün' ilkesi çerçevesinde tahsilat sürelerinin AB'de olduğu gibi 30 günde ödenmesinin sağlanması, geç ödeyenleri denetleyecek mekanizmaların oluşturulması, sadece özel sektör için değil, belediyeleri ve kamu kurumlarının da sürece bu şekliyle dahil edilmesi, hukuki ve kurumsal altyapının kurulması ve KOBİ'lerin, Türkiye'nin geleceği için yeniden yapılandırma başta olmak üzere odağa alınması da önemli. Bu adımların da hayata geçirilmesinin KOBİ'lerimizi sadece kısa ve orta değil, uzun vadeli risklere karşı da dayanıklı kılacağına inanıyoruz."

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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Ku

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