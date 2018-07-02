FİNANS

Alacakta vade artışı, işletme sermayesi ihtiyacını azalttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Alacak sigortası sektörünün en büyüklerinden Euler Hermes, 36 ülkeden 20 sektörü inceleyen alacak tahsil süresi raporunun "İşletme Sermayesi Gereksinimleri" ile ilgili bölümünde alacakta vade artışının işletme sermayesi ihtiyacını azalttığına dikkat çekti.

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Alacak sigortası sektörünün en büyüklerinden Euler Hermes, 36 ülkeden 20 sektörü inceleyen alacak tahsil süresi raporunun "İşletme Sermayesi Gereksinimleri" ile ilgili bölümünde alacakta vade artışının işletme sermayesi ihtiyacını azalttığına dikkat çekti.

Euler Hermes’ten yapılan açıklamada şu değerlendirme ve tespitler yapıldı:

  • 2017 yılında alacak tahsil sürelerinde küresel olarak yaşanan 2 günlük uzama, sıkı stok yönetimine neden oldu ve şirketlerin İşletme Sermayesi İhtiyaçları (İSİ) 69 gün seviyesine ulaştı.
  • Çin, Brezilya, Rusya ve Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu işletme sermayesi ihtiyacının ciddi şekilde azaldığı bölgeler oldu. Türkiye de işletme sermayesi ihtiyacının azaldığı ülkeler arasında. Bu durum Türkiye’deki şirketlerin finansman ihtiyaçlarında artış olduğuna işaret ediyor.
  • ABD, Almanya, Japonya, Fransa ve Asya’daki gelişmekte olan pazarlarda ise işletme işletme sermayesi ihtiyaçları arttı.
  • İşletme sermayesi ihtiyacında küresel anlamda yaşanan 5 günlük artış ise ödeme davranışlarındaki gevşeme veya stok fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor.

40 ülkede ve 20 sektörde faaliyet gösteren şirketlerin finansallarına dayanarak hazırlanan ve ödeme davranışlarını inceleyen raporun ikincisinine göre;

  • Çin, Brezilya, Rusya ve Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Türkiye’de işletmelerin finansman ihtiyacı artıyor.
  • Öte yandan, 2017 yılında küresel bazda alacak tahsil süresinde 2 günlük uzama yaşanmasına rağmen işletme sermayesi ihtiyacı
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