Alacakta vade artışı, işletme sermayesi ihtiyacını azalttı

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Alacak sigortası sektörünün en büyüklerinden Euler Hermes, 36 ülkeden 20 sektörü inceleyen alacak tahsil süresi raporunun "İşletme Sermayesi Gereksinimleri" ile ilgili bölümünde alacakta vade artışının işletme sermayesi ihtiyacını azalttığına dikkat çekti.
Euler Hermes’ten yapılan açıklamada şu değerlendirme ve tespitler yapıldı:
40 ülkede ve 20 sektörde faaliyet gösteren şirketlerin finansallarına dayanarak hazırlanan ve ödeme davranışlarını inceleyen raporun ikincisinine göre;
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