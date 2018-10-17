FİNANS

Alanya Avokadosu'nun tescillenmesi

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin: - "Avokadoyla ilgili bundan sonra başta logo çalışması olmak üzere markanın tanınırlığını artırmak adına el birliğiyle çalışmalar devam edecek"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, bölgede üretim alanı her geçen gün artan avokadoyla ilgili bundan sonra başta logo çalışması olmak üzere markanın tanınırlığını artırmak adına çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Şahin, ALTSO'da düzenlediği toplantıda, dünya literatüründe Alanya Avokadosu'nun isminin yer almasının önemli olduğunu söyledi.

İlçede yetişen avokadoyu Alanya adına tescil ettirmenin uzun bir süreçten geçtiğini hatırlatan Şahin, 2015'ten beri çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu süreçte desteğini gördüklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da marka tescillerimiz devam edecek. Başvurularımız var, onları da takip ediyoruz. Kozmetikten, ilaç dünyasına kadar birçok sektörde kullanılan avokado, birçok yönden son yılların parlayan yıldızı konumuna geldi. Bölgede üretim alanı her geçen gün artan avokadoyla ilgili bundan sonra başta logo çalışması olmak üzere markanın tanınırlığını artırmak adına el birliğiyle çalışmalar devam edecek. Avokadoyla ilgili bir de slogan belirledik, 'Avokadoyu üretirsen gelirin artar, tüketirsen sağlığın artar"

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar ise Alanya'nın katma değeri avokadonun üretiminin ilçede iyice yaygınlaştığını ifade etti.

Avokado üretiminin dağlık alanlara doğru yayıldığını anlatan Rüzgar, "Şu anda 21 bine yakın meyve veren ağaç, 17 bin de ekilmiş ve meyve vermeye birkaç yılı kalmış ağacımız mevcut. Toplam 3 bin 50 dekarda üretilen avokado, bin 250 tona ulaştı." dedi.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ise avokadonun üreticiler için iyi gelir getiren bir ürün olduğunu vurguladı.

Yurt dışı taleplerine yanıt veremediklerini aktaran Sevilgen, "Üretimin artması gerekiyor. Üreticilerimiz birliğimize üye olsunlar, hep birlikte olalım. Üreticilerimizden bizlere destek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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