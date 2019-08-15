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Alanya'da avokado ihracatı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 16:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretilen tropikal meyve avokadonun ilk ihracatı bugün Polonya'ya yapıldı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretilen tropikal meyve avokadonun ilk ihracatı bugün Polonya'ya yapıldı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, deneme olarak 1 tonluk ihracat yaptıklarını belirterek, bu miktarın ay sonuna kadar 18 tona çıkmasını beklediklerini söyledi. Alanya'da yetişen ve başta iç piyasa olamak üzere birçok ülkeye dağıtımı yapılan tropikal meyve avokado, bu yıl ürünlerin erken olgunlaşmasıyla tezgaha düştü. Hasada erken başlanılan avokadonun ilk ihracatı da gerçekleşti. Alanya Toptancı Hali'ne getirilen 1 ton avokado, aracı şirket ve Polonyalı yetkililerin onayından sonra Polonya'ya gitmek üzere kamyona yüklendi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği'nin gerçekleştirdiği ihracatın ay sonuna kadar 90 bin adede ulaşması planlanıyor. İlçede 40 bin hektarlık alanda ekili avokado bahçelerinden ise 50 milyon adet rekolte bekleniyor. 'ERKEN TALEP GÖRDÜ' Birlik Başkanı Hilmi Sevilgen, ihracat hakkında gazetecilere bilgi verdi. Avokadonun erkenci cinsinin ihracata başlandığını, erken talepten dolayı mutlu olduklarını belirten Sevilgen, "Deneme amaçlı 1 tonluk avokado ihracatını Polonya'ya gerçekleştiriyoruz. 1 tonda yaklaşık 5 bin avokado var. Bu sayı ay sonunda 90 bin adede kadar çıkacak. Normalde 11, 12'nci aylarda yapılan ihracat kaliteli ve iyi ürün olması nedeniyle bu kadar erken talep gördü. Lezzet ve kalitesini gördükleri için tercih ediyorlar. Ancak eksikliğimiz var. Yeterli ürün elimizde yok" dedi. 'ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM' İhracatı gerçekleştiren firma yetkilisi Erkan Keklik de "İlk avokado ihracatını Polonya'ya gerçekleştiriyoruz. Öncülük yapmak bizler için heyecan verici. Tedarik konusunda yeterli miktara ulaşamıyoruz. Paketleme konusunda sıkıntımız var, herşey insan gücüne dayalı. Bunun Alanya'da çözüleceğini düşünüyorum. Sadece avokado değil, portakal, limon, greyfurt gibi ürünleri de göndermek istiyoruz" diye konuştu. İhracatın Polonya sorumlusu Mykola Auzing da avokadonun lezzetli ve kaliteli olduğunu gördüklerini, bu nedenle alışverişi başlattıklarını söyledi.

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