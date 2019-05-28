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Alanya'da yaş koza alımına başlandı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen: - "İpek böceği yetiştiriciliğinde yılın ilk hasadı Alanya ilçesinde yaş koza alımıyla başladı. 2019 için beklenen yaş koza üretim miktarı 10 ton"

Antalya'nın Alanya ilçesindeki ipek böceği yetiştiricileri yaş koza hasadı için kolları sıvadı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince her aşaması kontrol edilen ipek böceği üretiminde hasat dönemi, Alanya'da yaş koza alımlarıyla başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bitkisel ve hayvansal üretimin daha iyi yapılabilmesi için üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Tarımda katma değerin artırılmasının tarım ve sanayinin ortak çalışmasıyla mümkün olduğunu belirten Özen, bu açıdan ipek böceği kozasının endüstriyel üretim için önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Özellikle tekstil sektörü açısından ayrı öneme sahip ipek böceği kozasının katma değerinin yüksek olması nedeniyle üreticiler için ciddi gelir kaynağı olduğuna işaret eden Özen, şöyle dedi:

"Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak katma değeri yüksek ürünlere ayrı bir ehemmiyet gösteriyoruz. İpek böceği kozası da bu ürünlerin başında geliyor.
Antalya'da halen 51 mahallede 318 üretici ipek böceği yetiştiriciliği yapıyor.
Koza Birlik Kooperatifi tarafından bu yıl üreticilere her bir kutu içinde 20 bin yumurta bulunan 419 kutu ipek böceği yumurtası dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen ipek böceği yetiştiriciliği meyve vermeye başladı. Bu yılın ilk hasadı Alanya ilçesinde yaş koza alımıyla başladı. 2019 için beklenen yaş koza üretim miktarı 10 ton."

Özen, üreticilere yaş koza için kilogram başına 50 lira destekleme ödemesi yapıldığını da sözlerine ekledi.

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antalya Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ipek böceği kozası tarım Tarım ve Orman Bakanlığı üretim

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