FİNANS

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretimi yapılan avokado, Türkiye'deki ihtiyacın yaklaşık yüzde 70'ini karşılarken, son dönemde Rusya ve Ukrayna'ya da ihracatı yapılmaya başlandı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretimi yapılan avokado, Türkiye'deki ihtiyacın yaklaşık yüzde 70'ini karşılarken, son dönemde Rusya ve Ukrayna'ya da ihracatı yapılmaya başlandı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Geçen hafta Ukrayna'ya göndermiştik. Şimdi de Rusya'ya gönderiyoruz. Rusya'ya 15 bin adet gönderdik" dedi.

Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden Alanya'da son dönemde artan avokado üretimi, ülke ihtiyacının önemli bölümünü karşılar hale geldi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, ilçede avokado hasadının başladığını söyledi. Türkiye üretiminin yüzde 70'inin Alanya'dan karşılandığını aktaran Sevilgen, avokado ihracatının da yavaş yavaş yapılmaya başlandığını söyledi.

Bu yıl Ukrayna ile başlayan avokado ihracatının Rusya ile devam ettiğini anlatan Sevilgen, "Avokado her geçen gün trendini artırıyor. Geçen hafta Ukrayna'ya göndermiştik. Şimdi de Rusya'ya gönderiyoruz. Rusya'ya 15 bin adet gönderdik. Devamını istiyorlar ama elimizde yeteri kadar yok" dedi.

ALANYA AVOKADOSU DAYANIKLI

Mevsim dolayısıyla avokado üretiminin yapıldığı ender ülkelerden biri olduklarını vurgulayan Hilmi Sevilgen, yurt dışından talebin de bu yüzden geldiğini aktardı. Diğer ülkelerde şu anda avokado hasadının bittiğine işaret eden Sevilgen, Rusya'ya patentini aldıkları Alanya avokadosunu gönderdiklerini söyledi. Alanya avokadosunun hem dayanıklı, hem de raf ömrünün uzun olduğunu belirten Sevilgen, "Aslında iç piyasaya yetiştirmekte zorlanıyoruz. Ancak bu meyveyi çok istedikleri için göndermeye karar verdik. Geçen yıllarda da Rusya'ya göndermiştik. Bu yıl ilk kez gönderiyoruz" diye konuştu.

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