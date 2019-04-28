Alanyalı turizmci 2019 sezonundan umutlu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizmcilerin 2019 sezonundan umutlu olduğunu belirterek, "Geçen seneden daha iyi ve olumlu bir sezon geçireceğimizi, kişi sayısı anlamında gözlemliyoruz" dedi. Önceki yıllarda yaşanan sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren, geçen yıl ise toparlanma sürecine giren turizm sektörü, 2019 sezonuna umutlu girdi. Bu yıl turist sayısında 50 milyonu aşmayı hedefleyen turizm sektörünün amiral gemisi Antalya'da 2019 yılının ilk 3 ayında gelen turist sayısı, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 571 bin 205 oldu. Ocak ayında 139 bin 307, şubatta 152 bin 801 ve martta 279 bin 97 turistin geldiği Antalya'yı en çok tercih edenler ise Almanlar ve Ruslar oldu. 'ALMANYA BÜYÜK BİR PAZAR' Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Antalya'nın en önemli destinasyonlarından Alanya'da da yeni sezondan turizmcilerin beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Burhan Sili, Rusya'nın yanı sıra orta ve batı Avrupa'da yaşanan artışa dikkati çekti. Orta Avrupa'nın önceki yıllarda olduğu gibi bölgeyi tercih etmeye başladığını belirten Sili, "Dış pazarda özellikle orta Avrupa, başta da Almanya olmak üzere geçen seneki erken rezervasyon oranlarına göre ciddi bir artış söz konusuydu şubat ayının sonuna kadar. Şubat ayının bitimi itibarıyla rezervasyonlarda bir azalma söz konusu oldu. Bu da son derece doğal. Çünkü bize tur operatörleriyle fuarlardan verilen bilgiler doğrultusunda yüzde 60- 65'ler seviyesinde bir artış söz konusuydu. Ancak batı Avrupa'nın ve Almanya'nın planlaması yüzde 30'lar seviyesinde artış. Özellikle Almanya için söylüyorum bunu çünkü Almanya büyük bir pazar. Türkiye'nin özellikle sahil kesiminde, Alanya adına değerlendirdiğimizde en büyük pazarlarımızdan biri. Dolayısıyla onun yüzde 60'larda artarak gelmesi söz konusu değil. Bugünden yarına yavaş yavaş gerçekleşecek bir olay bu" dedi. 'GELİR BAZINDA ARTIŞ YAŞANACAK' 2018'de Antalya ve Alanya- Gazipaşa Havalimanı'nın rekora imza attığını kaydeden Sili, şöyle dedi: "Orta ve Batı Avrupa gerilemiş olmasına rağmen elde edilen bu başarı, yaşanan artış ve diğer pazarlarımızda bir eksilme olmaması kaydıyla -ki bir eksilme söz konusu değil- daha da ileri doğru gidecek. Sezon anlamında geçen seneden daha iyi ve olumlu bir sezon geçireceğimizi, kişi sayısı anlamında gözlemliyoruz. Gelir anlamında da aşağı yukarı 2014- 2015 seviyelerini görebilmemizin de yolu açıldı. Daha önce kişi başı elde edilen gelir anlamında 800 dolara kadar ulaşmıştık, son 3 senede 600 dolarlar seviyesine gerilemişti ama tekrar hem konaklama sektörü bazında hem de Türkiye'de kişi başına elde edilen gelir bazında bu talep artışı ile birlikte önümüzdeki seneden itibaren istediğimiz noktalara geleceğiz diye öngörüyoruz."

