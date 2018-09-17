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Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde sumalık üzüm alımları sürüyor.

Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde sumalık üzüm alımları sürüyor. Kalitesine göre kilosu 90 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasında değişen sumalık üzüm alım fiyatları üreticilerin yüzünü güldürdü.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm hasadı öncesi ve sonrasında bağlarda yapılan temizlik çalışması sonucunda kalitesi düşük üzümler sumalık olarak ayrılıyor. İlçede, başta içki fabrikalarının büyük ilgi gösterdiği sumalık üzüm alımları hızlandı. Başta Sultaniye olmak üzere çeşitli türlerdeki sumalık üzümlerin kilosu 90 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasında değişen fiyatlarla alıcı bulması üreticiyi memnun etti. Gediz Havzası'nda geçen yıl 30 kuruşa kadar satabildikleri sumalık üzümün fiyatlarındaki bu artış, girdi maliyetleri altında ezilen üzüm üreticilerini biraz olsun rahatlattı. Üzüm üreticisi Hüseyin Gömleksiz, geçen yıl sofralık üzümün kilo fiyatının 70 kuruş, sumalık üzümün 30 kuruş, kuru üzümün de 4 liraya kadar düştüğünü belirterek, "Bu yıl ise üzüm fiyatları tavan yaptı. Sofralık üzümün 1 lira 60 kuruş ve 3 lira 50 kuruş bandında seyretti. Kuru üzüm fiatları 10 lira 50 kuruşa kadar çıktı. 'Çıkma' diye tabir ettiğimiz sumalık üzümün kilosu ise 1 lira 20 kuruşa kadar çıktı. Üretici daha ne istesin ki?" dedi. Sumalık üzüm alıcısı Halil Garipoğlu, üzüm üreticilerinin fiyatlardan memnun olmasının kendilerini de sevindirdiğini dile getirerek, "Üretici mutlu olacak ki üretsin" dedi.
Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de üzüm sezonunun başlamasıyla, özellikle ürününü yaş satmak isteyen üreticilerin kaliteyi arttırmak için bağlarında temizlik yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü yaş üzüm alıcısı bağ alanına girdiği zaman üzümün albenisini görmesi gerekir. Ayıca halk arasında, 'artık üzüm' ya da 'şaraplık' olarak olarak değerlendirilen kalitesi düşük üzümlerin ayıklanması gerekir. Ayıklanan bu üzümler yaş satmaya ve kurutmaya uygun olmayabilir. Bu üzümler şaraplık olarak değerlendiriliyor. Alaşehir ve çevresinde yetiştirilen Sultaniye üzümün sofralık ve kurutmalıktan sonra geriye kalan üzümler de suma fabrikalarına işlenir ve alkol yapımında kullanılır. Başta Alaşehir olmak üzere, Sarıgöl, Salihli gibi bölgelerde şaraplık üzüm alıcıları alımları sürdürmektedir. Şaraplık olarak kesilen üzümler genel olarak Alaşehir Suma Fabrikası ile İzmir ve Afyon gibi merkezlerdeki suma fabrikalarında işlenmekte" dedi.
Bölgede yaşanan doğal afetlerden ve küresel ısınmalardan dolayı rekoltenin düştüğünü belirten Türk, "Buna bağlı olarak üzüm fiatları gerek kuru üzümde, gerek yaş üzümde gerekse çıkma üzümlerde tavan yapmıştır. Bu da bölge halkımız için iyi bir avantajdır" diye konuştu.

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Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdüAlaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdüAlaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdüAlaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

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