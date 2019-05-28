FİNANS

Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 17:31 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kiraz ihracatına başlandı.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kiraz ihracatına başlandı. İhracatçı Ali Uçak, Türkiye genelinde bu sezon 250- 300 milyon dolarlık kiraz ihracatının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'nin, üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğu kirazda ihracat sezonu başladı. Kiraz ihracatının önemli bölümünün yapıldığı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki işleme tesislerinde dünya pazarlarından gelen talepleri karşılamak için çalışmalar hızla sürdürülüyor. Soğuk hava TIR'larıyla alım merkezlerinden işleme tesislerine getirilen kirazlar, yıkanıp, boyutlarına göre seçildikten sonra paketlenerek, ihraç edilmek üzere gümrüğe gönderiliyor. Alaşehir'in en büyük yaş sebze- meyve ihracatçılarından Ali Uçak, 15 gün önce başlayan 'burlat' cinsi erkenci kiraz ihracatının hava kargo yoluyla yapıldığını, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya yapılan ilk sevkiyatların ardından asıl sezonun 'kısa sap' diye de adlandırılan 'Napolyon' cinsi ile başladığını söyledi.

Geçen yıla oranla bu sene ürün kalitesinin daha iyi olduğunu vurgulayan Uçak, "Bu yıl yüzde 20 rekolte artışı bekliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren kiraz ihracatında artış olacaktır. Türkiye kiraz ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını Alaşehir Gümrüğü'nden gerçekleştiriyoruz. Adana'nın Toros Dağları'nda yetişen kirazımız geliyor, burada tesislerimizde işleniyor ve yine buradan gümrüklenip gideceği ülkeye doğru yola çıkıyor. Türkiye genelinde bu sezon 250- 300 milyon dolarlık kiraz ihracatı hedefliyoruz" dedi.

Ali Uçak, Alaşehir Gümrüğü'nden Almanya, İngiltere, Norveç, Hollanda, Danimarka olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya kiraz ihracatı yapıldığını kaydetti.

Alaşehir'den geçen yıl 2 bin 547 TIR ile Avrupa ülkelerine 18 bin 479 ton, Rusya'ya ise 16 bin 871 ton kiraz ihracatı yapılmıştı.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Alaşehir'den kiraz ihracatı başladıAlaşehir'den kiraz ihracatı başladı
TSKB ve EBRD özel sektöre kaynak için işbirliğine imza attıTSKB ve EBRD özel sektöre kaynak için işbirliğine imza attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

10 milyon araç sürücüsüne uyarı

10 milyon araç sürücüsüne uyarı

Yeni banknotlar tedavülde! İşte özellikleri

Yeni banknotlar tedavülde! İşte özellikleri

Türkiye'nin en büyüğü açıklandı

Türkiye'nin en büyüğü açıklandı

Düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Neşecan Çekici

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Neşecan Çekici

GM : VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız

GM : VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız

Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı

Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı

TSKB ve EBRD özel sektöre kaynak için işbirliğine imza attı

TSKB ve EBRD özel sektöre kaynak için işbirliğine imza attı

Tuzla, turistte Sultanahmet’le yarışacak

Tuzla, turistte Sultanahmet’le yarışacak

Yapı Kredi’den tasarrufa yönelik üç yeni mevduat ürünü

Yapı Kredi’den tasarrufa yönelik üç yeni mevduat ürünü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.