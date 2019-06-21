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Alaşehir'in jeotermal projesine birincilik ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi, 'Sürdürülebilir Jeotermal Enerji ile Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (Kurutma) Projesi' ile 20 ülkeden 200 proje arasında birinci seçildi.

Alaşehir'in jeotermal projesine birincilik ödülü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi, 'Sürdürülebilir Jeotermal Enerji ile Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (Kurutma) Projesi' ile 20 ülkeden 200 proje arasında birinci seçildi. Ödüle layık görülen projenin, 5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirileceği bildirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Hedefimiz Alaşehir'i ve Alaşehir üzümünü marka yapmak" dedi.
Alaşehir Belediyesi, bir süre önce 'Sürdürülebilir Jeotermal Enerji ile Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (Kurutma) Projesi' ile Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu 2019 Sürdülebilirlik Ödülü'ne (ISBS2019 Sustainability Award) başvurdu. Proje, Teksas Ticaret Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü, ABD Yeşil Binalar Konseyi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile ABD'deki kent uzmanlarının oluşturduğu komisyon tarafından aralarında ABD, Fas, Mısır, Fransa, İsveç, İran, Irak, Nijerya, Japonya, Kolonbiya ve İngiltere'nin de bulunduğu 20 ülkeden 200 proje arasında dünya birincisi seçildi. Alaşehir Belediyesi'ne ödülü 19 Temmuz'da ABD'de yapılacak törenle verilecek. Ayrıca proje ISBS2019 Sustainability Award'ın da desteğiyle yapılacak 5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir'in dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün başkenti olduğunu belirterek, "İlçemiz tarıma dayalı bir bölgede olmasına rağmen, son yıllarda günümüzde kullanılması adeta zorunlu hale gelen sürdürülebilir enerji ile tanıştı. Yaşam için enerjinin gerekli olduğu kadar tarımda sürdürebilirlik de önemli. Biz her ikisini de toplum yararına kullanabilmek istiyoruz. Belediye olarak tarımın başkenti olan ilçemizde, sürdürülebilir enerjide jeotermal kaynaklarını toplum yararına kullanabilmenin yollarını araştırdık ve bir proje hazırladık. Hazırladığımız sürdürülebilir Jeotermal Enerji İle Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (Kurutma) Projesi ile ilçemize 5 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Hedefimiz Alaşehir'i ve Alaşehir üzümünü marka yapmak" dedi.

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Alaşehir'in jeotermal projesine birincilik ödülüAlaşehir'in jeotermal projesine birincilik ödülü

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