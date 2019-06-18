Albaraka Garaj başvuruları 30 Haziran'a kadar uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, daha fazla girişimciye destek vermek amacıyla, yapısına ön hızlandırma eklediği Albaraka Garaj'da, yeni girişimciler için üçüncü dönem başvurularını 30 Haziran'a kadar kadar uzattı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Berlin'de de ofis imkanı sunan Albaraka Garaj, girişimcilerine hem Avrupa pazarını yakından tanıma hem de pazara hızlı bir giriş yapma imkanı sunuyor.

Albaraka Türk, verimliliği yüksek inovasyon modellerini deneyimleyebilmek ve hayata geçirebilmek için kurduğu Albaraka Garaj merkezinin yapısına ön hızlandırmayı da ekleyerek, yenilikçi iş ve projeler için start-up'lara üçüncü dönemin kapılarını açmıştı.

Bir buçuk yıl önce hayata geçirilen Albaraka Garaj ile hem start-up'ları destekleyen hem de kendi kurum kültürüne ve dijitalleşme yolculuğunda katkılar sağlayan Albaraka Türk, bugüne kadar binin üzerinde başvuru aldığı Albaraka Garaj'da 19 girişimi desteklemişti.

30 Haziran kadar uzatılan üçüncü dönem başvuruları, albarakagaraj.com üzerinden yapılabiliyor.