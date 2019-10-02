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Albaraka Garaj'a katılacak 14 start-up belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

Albaraka Türk'ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu start-up hızlandırma merkezi Albaraka Garaj'ın üçüncü dönem girişimcileri belli oldu - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: - "Bu sene özellikle birbirinden bağımsız ve ekosistemimizde farklılık yaratacak girişimcilerin seçilmiş olmasının Albaraka Garaj ekosistemine de ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Seçilen girişimcilerimizin Albaraka Garaj'ın tüm imkanlarından yararlanacak"

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu ve katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi Albaraka Garaj'ın üçüncü dönem girişimcileri belli oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, ön elemeyi geçen 22 start-up arasından seçilen girişimler, 9 ay boyunca Albaraka Garaj hızlandırma programından yararlanacak.

Albaraka Garaj'ın 3. dönem start-upları; Miks, Bakiyem, Clotie, Agent Work, DijiFi, Fanaliz, Bulbunu, Octabase, AdachyPay, Vomsis, Okul101, Juphy ve EYCA oldu.

Albaraka Garaj'ın 3. hızlandırma dönemine en yoğun başvuru 308 start-up ile İstanbul’dan yapıldı. Başvuruların yüzde 53'ü ilk girişimcilik deneyimini yaşayan start-up'lardan oluştu. En yoğun başvuru yapılan alanlar ise mobil iş modelleri, fintech ve SaaS alanında oldu. Toplam 750 başvurunun 223'ü ürün hizmet aşamasında, 196'sı satışa başlamış, 184'ü fikir aşamasında, 141'i ise prototipi geliştirilmiş durumda olan girişimlerden oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Türkiye'de 35 yılı aşan tecrübesiyle değerlere değer katan Albaraka Türk'ün, yeni nesil girişimcileri Albaraka Garaj ile desteklemeye devam ettiğini kaydederek, "Girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere başlattığımız Albaraka Garaj’a geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir başvuru yaşandı. 61 ilden, toplam 750 girişimci başvuruda bulundu. Hem girişimciler hem de bizler için çok iyi bir deneyim oldu. Bu sene özellikle birbirinden bağımsız ve ekosistemimizde farklılık yaratacak girişimcilerin seçilmiş olmasının Albaraka Garaj ekosistemine de ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Seçilen girişimcilerimizin Albaraka Garaj’ın tüm imkanlarından yararlanarak, start-up'larını geliştirmeleri için kendilerini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada Albaraka Garaj'ın 3. hızlandırma dönemine seçilen start-up'lar şöyle sıralandı: "Roboadvisor çözümü sunan Miks, kolay ödeme çözümü hizmeti sunan Bakiyem, sizin stilinize göre her ay evinize kıyafet gönderen Clotie, gayrimenkul şirketleri için ERP çözümü sunan Agent Work, okunabilir finans içerikleri üreten DijiFi, yüzlerce verinizi inceleyerek kredi riskinizi ölçen Fanaliz, tersine e-ticaret çözümü sunan Bulbu, blockchain tabanlı güvenlik çözümü üreticisi Octabase, Afrika’da ödeme çözümleri sunan AdachyPay, tüm banka hesaplarınızı entegre olarak tek ekranda görmenizi sağlayan Vomsis, örgün eğitim kurumlarında veli, öğrenci, yönetici ve öğretmenler arasında sosyal ağ hizmeti sunan Okul101, yeni nesil müşteri destek platformu Juphy, ön ödemeli gençlik kartı EYCA."

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