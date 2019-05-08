FİNANS

Albaraka Garaj'da start up'lar için üçüncü dönem

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: - "Albaraka Garaj, inovasyon yolculuğuna hem içeriden hem de dışarıdan beslenerek, kurumun dinamikleri ve stratejik önceliklerine uygun özgün bir model olarak yoluna devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, daha fazla girişimciye destek vermek amacıyla yapısına ön hızlandırma eklediği Albaraka Garaj'da yeni girişimciler için üçüncü dönemi başlattı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, verimliliği yüksek inovasyon modellerini deneyimleyebilmek ve hayata geçirebilmek için kurduğu Albaraka Garaj merkezinin yapısına ön hızlandırmayı da ekleyerek yenilikçi iş ve projeler için start up’lara üçüncü dönemin kapılarını açtı.

1,5 yıl önce hayata geçirilen Albaraka Garaj ile hem start up’ları destekleyen hem de kendi kurum kültürüne ve dijitalleşme yolculuğunda önemli katkılar sağlayan Albaraka Türk, bugüne kadar binin üzerinde başvuru aldığı Albaraka Garaj'da 19 girişimi destekledi.

Albaraka Garaj'da üçüncü dönem başvurularını almaya başlayan Albaraka Türk’e başvurmak isteyen girişimciler, 23 Haziran'a kadar albarakagaraj.com üzerinden başvuruda bulunabilecek.

- Daha fazla girişimciye destek olacak

Albaraka Garaj, ön hızlandırmanın yanı sıra Albaraka Portföy yönetiminde kurulan Girişim Sermayesi Fintech Yatırım Fonu ile birlikte daha da güçlenen yapısıyla artık daha fazla girişimciye destek olacak.

Albaraka Garaj’da temmuz-ağustosta 6 haftalık ön hızlandırma eğitiminin ardından girişimciler, final sunumuyla birlikte 9 ay sürecek olan hızlandırma maratonuna başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Garaj'ın inovasyon yolculuğuna hem içeriden hem de dışarıdan beslenerek, kurumun dinamikleri ve stratejik önceliklerine uygun özgün bir model olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Başlangıçta hızlandırma merkezi olarak başladıkları bu yolda ekosistem içindeki eksik ve talepleri de görerek birtakım iyileştirmeler yaptıklarını bildiren Utku, şunları kaydetti:

"Yatırım tarafı için gelen yoğun talepler ile birlikte Albaraka Portföy yönetiminde girişim sermayesi Fintech yatırım fonunu kurduktan sonra kısa sürede üç girişime yatırım yaptık. Daha fazla girişimciye yardımcı olabilmek ve hakkaniyetli bir eleme yapabilmek adına ön hızlandırma programımızı da hayata geçirdik. Bu ön hızlandırmanın yanı sıra Girişim Sermayesi Fintech Fonu'muz ile birlikte artık daha fazla girişimciye yardım edebileceğiz."

- "19 girişimciyi destekleyerek 6 projeyi hayata geçirdik"

Bugüne kadar Albaraka Garaj kanalıyla 6 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Utku, "Albaraka Garajı, kurduğumuz günden bu yana geçen 2 yıl içinde toplamda binin üzerinde başvuru alırken, 19 girişimciyi destekleyerek 6 projeyi hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz başlıca projeler, biyometrik imza, satış ve tahsilatın oyunlaştırılması, chatbot, VR destekli eğitim ve mobil ödeme çözümü oldu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Albarak Garaj Melikşah Utku start-up

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