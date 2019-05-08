Albaraka Garaj'da start up'lar için üçüncü dönem

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, daha fazla girişimciye destek vermek amacıyla yapısına ön hızlandırma eklediği Albaraka Garaj'da yeni girişimciler için üçüncü dönemi başlattı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, verimliliği yüksek inovasyon modellerini deneyimleyebilmek ve hayata geçirebilmek için kurduğu Albaraka Garaj merkezinin yapısına ön hızlandırmayı da ekleyerek yenilikçi iş ve projeler için start up’lara üçüncü dönemin kapılarını açtı.

1,5 yıl önce hayata geçirilen Albaraka Garaj ile hem start up’ları destekleyen hem de kendi kurum kültürüne ve dijitalleşme yolculuğunda önemli katkılar sağlayan Albaraka Türk, bugüne kadar binin üzerinde başvuru aldığı Albaraka Garaj'da 19 girişimi destekledi.

Albaraka Garaj'da üçüncü dönem başvurularını almaya başlayan Albaraka Türk’e başvurmak isteyen girişimciler, 23 Haziran'a kadar albarakagaraj.com üzerinden başvuruda bulunabilecek.

- Daha fazla girişimciye destek olacak

Albaraka Garaj, ön hızlandırmanın yanı sıra Albaraka Portföy yönetiminde kurulan Girişim Sermayesi Fintech Yatırım Fonu ile birlikte daha da güçlenen yapısıyla artık daha fazla girişimciye destek olacak.