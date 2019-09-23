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Albaraka Girişim Sermayesi Fonu'ndan 2,25 milyon TL yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku: - "Önümüzdeki dönemde hem Albaraka Garaj hem de Girişim Sermayesi Fonumuz ile çok daha fazla girişimciye desteğimiz güçlü bir şekilde devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF), Albaraka Garaj'ın 2. Dönem start-up'larından "TamEntegre" ve "Kronnika" şirketlerine 2,25 milyon lira tutarında yatırım yaptı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka 2014 yılında başlattığı inovasyon yolculuğunu, girişimcilikle harmanlanan kurum kültürü ve fintech yatırımları ile sürdürmeye devam ediyor.

Bu vizyon çerçevesinde Albaraka Türk’ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi tarafından kurulan Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, iki yeni start up’a daha yatırımda bulundu. Toplam 2.25 milyon TL yatırımla, Albaraka Garaj’ın 2. Dönem start up’larından "TamEngere" ve "Kronnika'ya" yatırım gerçekleştirdi.

Fon, bu yılın mart ayında da 1 milyon TL ile yine Albaraka ekosisteminde yer alan Albaraka Garaj girişimlerinden "Kartoon 3D ve Inooster" girişimlerine yatırım yapmıştı.

Albaraka Girişim Sermayesi Fonu’nun yatırım yaptığı yeni girişimlerden biri olan ve e-ticaret sitelerinin tümüne entegrasyon sağlayan "TamEntegre", şirketlere ticaret sitelerinin bir yerden yönetme imkanı sağlıyor ve ek geliştirmelerle e-fatura ve muhasebe işlemleri konusunda uçtan uca bir çözüm sunuyor.

Yatırım alan bir diğer şirket olan "Kronnika" ise bir robotik süreç otomasyonu (RPA) sağlayan bir start up olarak dikkati çekiyor. Rutin olarak yapılan işleri robotlara aktararak işlerin hem kısa zamanda hem de daha verimli yapılmasına olanak sağlıyor. Albaraka Garaj’a girdiğinde sadece bir robotu bulunan Kronnika şu an 65 robotla 8 şirkete hizmet veriyor.

- “Girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk’ün girişimci dostu bir kurum olduğunu dile getirerek, Girişim Sermayesi Fintech Fonu ile iki yeni girişimi daha desteklemiş olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Utku, "Albaraka Garaj, inovasyon yolculuğumuzun hem içeriden hem de dışarıdan beslendiği, kurumun dinamikleri ve stratejik önceliklerine uygun özgün bir model olarak yoluna devam ediyor. Girişim Sermayesi Fintech Fonumuz ile birlikte artık daha fazla girişimciye yardım edebiliyor olmamız bizim için ayrı bir mutluluk. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde hem Albaraka Garaj hem de Girişim Sermayesi Fonumuz ile çok daha fazla girişimciye desteğimiz güçlü bir şekilde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer ise Ekim 2018 tarihinde kurdukları Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Fonu ile Albaraka ekosisteminde yer alan Albaraka Garaj girişimlerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Yatırım yaptığımız şirketlerin çok daha iyi işler yapacağına inanıyoruz. Mart ayında iki start up’a yatırım yapmıştık. Şimdi iki yeni start up’a daha yatırım yapmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Albaraka Garaj girişimlerini desteklemeye ve start up’lara yatırımlara devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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