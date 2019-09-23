Albaraka Girişim Sermayesi Fonu'ndan 2,25 milyon TL yatırım

İSTANBUL (AA) - Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF), Albaraka Garaj'ın 2. Dönem start-up'larından "TamEntegre" ve "Kronnika" şirketlerine 2,25 milyon lira tutarında yatırım yaptı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka 2014 yılında başlattığı inovasyon yolculuğunu, girişimcilikle harmanlanan kurum kültürü ve fintech yatırımları ile sürdürmeye devam ediyor.

Bu vizyon çerçevesinde Albaraka Türk’ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi tarafından kurulan Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, iki yeni start up’a daha yatırımda bulundu. Toplam 2.25 milyon TL yatırımla, Albaraka Garaj’ın 2. Dönem start up’larından "TamEngere" ve "Kronnika'ya" yatırım gerçekleştirdi.

Fon, bu yılın mart ayında da 1 milyon TL ile yine Albaraka ekosisteminde yer alan Albaraka Garaj girişimlerinden "Kartoon 3D ve Inooster" girişimlerine yatırım yapmıştı.

Albaraka Girişim Sermayesi Fonu’nun yatırım yaptığı yeni girişimlerden biri olan ve e-ticaret sitelerinin tümüne entegrasyon sağlayan "TamEntegre", şirketlere ticaret sitelerinin bir yerden yönetme imkanı sağlıyor ve ek geliştirmelerle e-fatura ve muhasebe işlemleri konusunda uçtan uca bir çözüm sunuyor.