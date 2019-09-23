Albaraka Girişim Sermayesi Fonu’ndan iki start-up’a yatırım

İstanbul, 23 Eylül (DHA) - Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF), Albaraka Garaj girişimcileri kapsamında Garaj’ın ikinci dönem start up’larından “TamEntegre ve “Kronnika” şirketlerine 2.25 milyon lira yatırım yaptığını açıkladı.

Albaraka Türk iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi tarafından kurulan Albaraka FGSYF’den yapılan toplam 2.25 milyon lira yatırımın yanında Albaraka Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, geçen Mart ayında da 1 milyon lira ile yine Albaraka ekosisteminde yer alan Albaraka Garaj girişimlerinden “Kartoon 3D” ve “Inooster” girişimlerine yatırım yapmıştı.

Albaraka Girişim Sermayesi Fonu’nun yatırım yaptığı yeni girişimlerden biri olan ve e-ticaret sitelerinin tümüne entegrasyon sağlayan “TamEntegre”, şirketlere ticaret sitelerinin bir yerden yönetme imkanı sağlıyor ve ek geliştirmelerle e-fatura ve muhasebe işlemleri konusunda uçtan uca bir çözüm sunuyor.

Yatırım alan bir diğer şirket olan “Kronnika” da robotik süreç otomasyonu (RPA) sağlayan bir start-up olarak dikkat çekiyor. Rutin olarak yapılan işleri robotlara aktararak işlerin hem kısa zamanda hem de daha verimli yapılmasına olanak sağlıyor. Albaraka Garaj’a girdiğinde yalnızca bir robotu bulunan Kronnika şu an 65 robotla sekiz şirkete hizmet veriyor.

“Girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz”

Albaraka Türk’ün girişimci dostu bir kurum olduğunu belirten Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, Girişim Sermayesi Fintech Fonu ile iki yeni girişimi daha desteklemiş olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Utku, “Albaraka Garaj, inovasyon yolculuğumuzun hem içeriden hem de dışarıdan beslendiği, kurumun dinamikleri ve stratejik önceliklerine uygun özgün bir model olarak yoluna devam ediyor. Girişim Sermayesi Fintech Fonumuz ile birlikte artık daha fazla girişimciye yardım edebiliyor olmamız bizim için ayrı bir mutluluk. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde hem Albaraka Garaj hem de Girişim Sermayesi Fonumuz ile çok daha fazla girişimciye desteğimiz güçlü bir şekilde devam edecek” dedi.

Ekim 2018 tarihinde kurdukları Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Fonu ile Albaraka ekosisteminde yer alan Albaraka Garaj girişimlerini desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer de, “Yatırım yaptığımız şirketlerin çok daha iyi işler yapacağına inanıyoruz. Mart ayında iki start-up’a yatırım yapmıştık. Şimdi iki yeni start-up’a daha yatırım yapmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Albaraka Garaj girişimlerini desteklemeye ve start-up’lara yatırımlara devam edeceğiz” dedi. (Fotoğraflı)



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