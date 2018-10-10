FİNANS

Albaraka Türk 250 milyon TL kira sertifikası ihraç etti

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 12:59 | Son Güncelleme

Albaraka Türk, yurt içinde 250 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, yurt içinde 250 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre banka, 98 gün vadeli 250 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı yaptı. Bereket Varlık Kiralama aracılığıyla 4 Ekim'de gerçekleşen ve 200 milyon TL olarak planlanan ihraca, 1,7 kat fazla talep gelmesi sonucu ihraç 250 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kira sertifikası ihracına katılan müşterilerin yüzde 75'ini nitelikli yatırımcılar, yüzde 25'ini ise portföy yönetim şirketleri, emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinin arasında yer aldığı kurumsal yatırımcılar oluşturdu. Bu ihraçla birlikte Albaraka Türk tarafından ihraç edilmiş olan dolaşımdaki kira sertifikası tutarı 1,2 milyar TL'ye, bu yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olan ihraç toplamı ise 2,1 milyar TL'ye ulaştı.

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- "İhraç 34 yıllık güvenin göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, son dönemde başarıyla gerçekleştirdikleri kira sertifikası ihraçlarının, yurt içi yatırımcı ile Albaraka Türk arasında 34 yıllık süre zarfında tesis edilmiş olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Temsah, "Sektörümüz için fonları hareketlendirmede önemli rol oynayan bu rekabetçi fiyatlı ve likit enstrümanlarla, yatırımcılarımıza ihtiyaçlarına cevap veren farklı yatırım ürünleri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Albaraka Türk kira sertifikası ihracı

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