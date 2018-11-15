İstanbul,15 Kasım (DHA) - Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Dünya İslami Finans Ödülleri’nde (World İslamic Finance Awards-WIFA 2018) “Albaraka Garaj” ve “insha” ile üç ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Albaraka Türk’ün hayata geçirdiği “Albaraka Garaj” ile “En İyi Fintek Hızlandırma Merkezi” seçilirken, kısa bir süre önce Almanya’da uygulamaya geçen Avrupa’nın ilk dijital katılım bankacılığı uygulaması “insha” ile, “En İyi Dijital Banka” ve “Yılın Fintek Girişimi” olmak üzere iki kategoride ödülün sahibi oldu. Albaraka Türk, ödüllerini 26 Kasım 2018 tarihinde Bahreyn’de gerçekleşecek olan törende teslim alacak.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Albaraka Garaj ve kısa bir süre önce Almanya’da lansmanını gerçekleştirdiğimiz ‘insha’ ile dünyanın saygın ödüllerinden biri olan ‘World Islamic Finance Awards’ta üç ödüle layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aldığımız bu ödüller bizi çok daha iyi olmaya ve çok daha iyisini yapmaya cesaretlendiriyor” dedi. (Fotoğraflı)

