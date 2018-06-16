ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, İslami ve dijital banka uygulaması "İnsha"yı Ramazan Bayramı'nın ardından Avrupa'daki Müslümanların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da ciddi bir genç Müslüman nüfus olduğunu ancak bu kitleye hitap eden kapsamlı bir İslami bankacılık modelinin bulunmadığını söyledi. Avrupa'daki Müslümanları "İnsha" ile İslami bankacılıkla tanıştıracaklarını belirten Utku, "İnsha ile tamamen İslami ve dijital bankacılığa Almanya'da başlayacağız ve bütün Avrupa'ya yaymayı planlıyoruz." dedi. Söz konusu dijital bankanın reklam çalışmalarına yakın zamanda başlanacağını dile getiren Utku, "Almanya'da başta Türkler olmak üzere Araplara ve diğer Müslüman halklara hizmet sunuyor olacağız." ifadesini kullandı. Albaraka Türk olarak pek çok alanda önemli adımlar attıklarını söyleyen Utku, dijitalleşme çalışmalarıyla da katılım bankacılığına yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini anlattı.

İnsha'yı Ramazan Bayramı'ndan sonra devreye alacaklarını belirten Utku, şöyle devam etti: "İnsha, ilk başta cari hesap ve para transferleriyle başlayacak. Özellikle Türkiye'ye yönelik çok uygun şartlarda para transferi yapabilecek gurbetçilerimiz. Para transferinde şu anda ciddi maliyetler var. Zaman içinde tasarruf hesapları veya tüketici kredileri konusunda da işlemlerimiz hayata geçecek. Herhangi bir şube açmayacağız. Bütün işlemler mobil olarak internet üzerinden yapılacak. Müşterinin hesap açmasından tutun da kredi talebine kadar her şey mobil olarak internet üzerinden yapılıyor olacak." - "Katılım bankacılığı bu yıl yüzde 15 büyüyecek" Utku, Türkiye'de 35 yıllık geçmişi olan katılım bankacılığının bu sene yüzde 15 büyümesini beklediklerini aktardı. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımın zorunlu hale getirilmesinin ardından kullanıcıların birikimlerini faizli ya da faizsiz değerlendirebildiklerini hatırlatan Utku, vatandaşların yüzde 60'ının faizsiz katılımı tercih ettiğini söyledi.

Utku, "Bu da katılım bankacılığı açısından ciddi bir oran ve potansiyeli ortaya koyuyor. İnşallah bu potansiyeli zaman içinde hep birlikte değerlendiriyor olacağız." diye konuştu. Melikşah Utku, "2018 yılı gerçekten bizim 2017 yılında yakaladığımız ivmenin devam ettiği, hatta güçlendiği bir yıl oluyor. Tahmin ediyorum seçimlerden sonra Türkiye ekonomisinin daha rahat, önünü görebildiği bir dönemde bu süreç hızlanacaktır. Hem bankacılık kesimi olarak hem de Albaraka Türk olarak. Biz de bu gelişmeye ve kalkınmaya destek veriyor olacağız." ifadelerini kullandı. - "Türk lirası, seçimden sonra hak ettiği yere gelecek" Utku, döviz kurlarındaki hareketliliğe değinirken de Türkiye'nin ekonomik parametrelerine bakıldığında dövizi aşağı ya da yukarı doğru hareketlendirecek ciddi bir değişim görülmediğini, buna rağmen döviz kurlarının yükseldiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin son birkaç yıldır ülkede ve dünyada yaşanan konjonktürel ve iktisadi gelişmelere rağmen tahminlerin ötesinde büyüyebildiğini, kendini geliştirebildiğini vurgulayan Utku, "Türkiye bu kadar badireler atlatmışken şimdi hiçbir şeyin olmadığı dönemde dövizdeki böyle hareketlilikler, tabiatıyla tamamen beklenti ve güvenle alakalı bir süreç. Seçim sonrası bu sürecin tersine döneceğini ve Türk lirasının hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.