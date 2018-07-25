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Albaraka Türk Taksim'de yeni şubesini açtı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

Albaraka Türk'ün özel bankacılık hizmeti sunumunda bir ilki temsil eden Taksim şubesinin açılışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün özel bankacılık hizmeti sunumunda bir ilki temsil eden Taksim şubesi açıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığının temsilcisi Albaraka Türk, küçük ölçekli etkin şube konseptine uygun olarak İstanbul'un en önemli merkezlerinden ve sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı ülkelerinden birçok insanın uğrak yeri olan Taksim'de yeni bir şube açtı.

Albaraka'nın Türkiye genelinde 222., İstanbul'da 90. şubesi olan Taksim şubesinde kurumsal ölçekli müşterilerin yanı sıra, bireysel, mikro, KOBİ ve ticari segmenteki müşterilere bütün bankacılık hizmetleri sunulacak.

Dijital bankacılık hizmetlerinin ilk örneklerinin de sunulacağı Taksim şubesi aynı zamanda özel bankacılık hizmeti ile bir ilki gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Taksim şubesinin müşteri odaklı yaklaşım doğrultusunda ve yeni şube tasarımına uygun olarak yapılandırıldığını belirtti.

Utku, Albaraka Türk'ün özel bankacılık konseptinin uygulanacağı ilk şube olacak Taksim şubesinde aynı zamanda dijital bankacılığın ilk örneklerini de müşterilerine sunacaklarını kaydetti.

Utku, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taksim sadece İstanbul'un değil belki de dünyanın en önemli buluşma merkezlerinden biri. Buradaki hareketlilik ve canlılık dünyanın birçok mega şehri ile kıyaslanamayacak düzeyde. İş, yaşam, alışveriş, yeme-içme ve turistik alanlarıyla gerçekten çok yüksek bir dinamizme sahip. Biz de Albaraka Türk olarak uzun süredir Taksim’de bir şube açmayı çok arzu ediyorduk. İstedik ki buranın ruhuna, anlamına ve önemine uygun bir şube olsun. O yüzden gerçekten çok titiz bir çalışma yaparak Albaraka'nın ilk özel bankacılık hizmeti veren şubesini Taksim'de açtık.

A'dan Z'ye tüm bankacılık hizmetlerini sunacağımız Taksim şubesinde ayrıca dijital bankacılığın en güncel, en yeni uygulamalarını da sunacağız. İnovasyonu ve dijitalleşmeyi iş modelinin merkezine almış bir banka olarak, müşterilerimize bir yandan geleneksel bankacılığın en sıcak, en samimi örneklerden birini sunarken bir yandan aynı çatı altında birbirinden ilginç dijital uygulamaları deneyimleme fırsatı sunacağız. Bankacılıkta iki farklı kanalı müşteri odaklı bir yaklaşımla bir araya getirip müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin Taksim’deki şubemizden memnun ve mutlu olarak ayrılmalarını sağlayacağız."

Utku, Albaraka Türk'ün kurulduğu günden bu yana ülke ekonomisine ve büyümeye katkıda bulunduğunu belirterek, "Üretime, yani büyümenin esas motor gücü olan reel sektöre finansman sağlıyoruz. Yatırımları destekliyoruz, ticarete destek sağlıyoruz. Bu, ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunmak anlamına geliyor. Bu yüzden mutluyuz, gurur duyuyoruz. Ama yetinmiyoruz, aynı hızla ve kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmeyi ve inovasyonu stratejik yol haritasının merkezine koyduklarına kaydeden Utku, şunları kaydetti:

"Müşteri sadakati ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi vizyonuyla finansal teknolojiler alanındaki gelişmeleri kurum bünyemize katmaya devam edeceğiz. 2017’de hayata geçirilen sürdürülebilir dijital bankacılık programımızı bitmeyen bir yolculuk olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bankacılık altyapısını, süreçleri, dağıtım kanallarını ve ürünleri dijital ekosistemle tam uyumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz."

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