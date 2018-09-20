FİNANS

Albaraka Türk, yabancı yatırımcılarla buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Albaraka Türk, Singapur, Dubai ve Londra'daki yatırımcılarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, her yıl düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği yabancı yatırımcı toplantılarının bu yılki durağında, Singapur, Dubai ve Londra'daki yatırımcılarla bir araya gelerek bilgilendirme ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk Katılım Bankası, 10-14 Eylül'de küresel sukuk ve sendikasyon yatırımcılarına genel bilgilendirme amaçlı ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ve Albaraka Türk Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Bankacılığı birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Temsah, Singapur, Dubai ve Londra’da söz konusu yatırımcılar ile bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantılarda, Albaraka Türk yetkilileri, yatırımcılar ile Albaraka Türk Katılım Bankası finansal tabloları ve mevcut makroekonomik gelişmeleri üzerinden içinde bulunulan döneme dair ve ileriye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan, Albaraka Türk Katılım Bankası, yatırımcı bilgilendirme toplantıları konusunda Emirates NBD Capital’i tek koordinatör olarak atadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, şunları kaydetti:

"Oldukça yüksek bir önem atfettiğimiz ve her yıl gelenek haline getirdiğimiz bu tarz yatırımcı ziyaretleri, bankamız ve yatırımcılarımız arasında pekiştirmeyi hedeflediğimiz sürdürülebilir bağlılık ve şeffaf iletişim hususlarına katkı sağlamaya yardımcı olmaktadır. Son zamanlarda şahit olduğumuz olayları ve yatırımcılar tarafından bu olayların yansımaları ile birlikte tam anlamıyla idrak edilmesine yönelik ilgiyi dikkate aldığımızda, yapmış olduğumuz yatırımcı ziyaretlerinin zamanlamasının ve içeriğinin daha da önem kazandığı kanaatindeyiz."

PARTNERSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyorSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyor
RG: Demir ve çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25 koruma önlemiRG: Demir ve çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25 koruma önlemi
Nakliyecilerden korsana karşı mücadeleNakliyecilerden korsana karşı mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Albaraka Türk

En Çok Okunan Haberler

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

Trafik cezalarında yeni dönem başladı! Artık birden fazla ceza yazılabilecek

Trafik cezalarında yeni dönem başladı! Artık birden fazla ceza yazılabilecek

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İhracat fiyatları Ağustos ayında yüzde 18.16 yükseldi

İhracat fiyatları Ağustos ayında yüzde 18.16 yükseldi

RG: Demir ve çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25 koruma önlemi

RG: Demir ve çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25 koruma önlemi

Nakliyecilerden korsana karşı mücadele

Nakliyecilerden korsana karşı mücadele

Türk Hava Kuvvetleri'ne iki ANKA-S teslimatı daha yapıldı

Türk Hava Kuvvetleri'ne iki ANKA-S teslimatı daha yapıldı

2,5 yapraklı organik yeşil çaya 'inovasyon' ödülü

2,5 yapraklı organik yeşil çaya 'inovasyon' ödülü

Süper model Vodainova "tabularla mücüdele" için 25-26 Ekim'de Antalya'da

Süper model Vodainova "tabularla mücüdele" için 25-26 Ekim'de Antalya'da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.