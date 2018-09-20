Albaraka Türk, yabancı yatırımcılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, her yıl düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği yabancı yatırımcı toplantılarının bu yılki durağında, Singapur, Dubai ve Londra'daki yatırımcılarla bir araya gelerek bilgilendirme ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk Katılım Bankası, 10-14 Eylül'de küresel sukuk ve sendikasyon yatırımcılarına genel bilgilendirme amaçlı ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ve Albaraka Türk Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Bankacılığı birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Temsah, Singapur, Dubai ve Londra’da söz konusu yatırımcılar ile bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantılarda, Albaraka Türk yetkilileri, yatırımcılar ile Albaraka Türk Katılım Bankası finansal tabloları ve mevcut makroekonomik gelişmeleri üzerinden içinde bulunulan döneme dair ve ileriye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan, Albaraka Türk Katılım Bankası, yatırımcı bilgilendirme toplantıları konusunda Emirates NBD Capital’i tek koordinatör olarak atadı.