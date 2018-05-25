FİNANS

Albaraka Türk yurt içinde 200 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Albaraka Türk, 200 milyon lira tutarındaki kira sertifikası ihracını gelen 1,5 kat fazla taleple başarılı şekilde tamamladı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, 200 milyon lira tutarındaki kira sertifikası ihracını gelen 1,5 kat fazla talep ile başarılı bir şekilde tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamada, Albaraka Türk, 135 gün vadeli 200 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bereket Varlık Kiralama aracılığıyla 22 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen ve 175 milyon lira olarak planlanan ihraca, 1,5 kat fazla talep gelmesi sonucu ihraç 200 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kira Sertifikası ihracına katılan müşterilerin yüzde 25'ini Bireysel, yüzde 75'ini ise Portföy Yönetim Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Emeklilik Şirketleri gibi Kurumsal müşteriler oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk'ün Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, şunları kaydetti:

"Özellikle bireysel müşterilerden gelen yoğun talep ve banka dışındaki finansal kuruluşlardaki artan likidite sayesinde, bu ihraçlar katılım bankaları olarak bizler için mevduatın vadesini kademeli olarak artırmaya imkân sağlarken, piyasadaki yatırımcılar için de rekabetçi bir ortam oluşturduğunu belirtmek isterim. Piyasadaki yüksek volatiliteye rağmen, başarılı ihracımız Türkiye'nin gelişmekte olan yurt içi sermaye piyasalarımıza yönelik talebi desteklemeye devam eden canlı ve büyüyen bir yurt içi likidite tabanına sahip olduğunu göstermiştir."

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyorPegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor
Trabzon’da 3 milyon turist hedefiTrabzon’da 3 milyon turist hedefi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Albaraka Türk

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Merkez Bankası'ndan yeni karar

Merkez Bankası'ndan yeni karar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

Trabzon’da 3 milyon turist hedefi

Trabzon’da 3 milyon turist hedefi

MediaMarkt 67. mağazasını İzmir'de açıyor

MediaMarkt 67. mağazasını İzmir'de açıyor

“En iyi Müşteri Deneyimi” ödülü Teknosa'nın

“En iyi Müşteri Deneyimi” ödülü Teknosa'nın

Prof. Dr. Apak: Büyük ölçüde risk oluşturacak bir durum değil 

Prof. Dr. Apak: Büyük ölçüde risk oluşturacak bir durum değil 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.