Albaraka Türk'e 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, "Biometrik İmza" ve "Robotik Süreç Otomasyonu" projeleri ile finans dünyasının en prestijli ödülü olan Financial Innovation Awards’ta 2 ödüle layık görüldü.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, "Biometrik İmza" ve "Robotik Süreç Otomasyonu" projeleri ile finans dünyasının en prestijli ödülü olan Financial Innovation Awards’ta iki ödül aldı.

Dünyanın en büyük bankalarıyla finale kalan Albaraka Türk, "En Yenilikçi Müşteri Odaklı Çözüm" ve "En Yenilikçi Dijital Dönüşüm" kategorilerinde birincilik ödülü almaya hak kazandı.

Londra Bankacılık ve Finans Enstitüsü tarafından 21 yıldır düzenlenen Financial Innovation Awards, finans ve bankacılık piyasalarında dünyanın en prestijli ödül programları arasında gösteriliyor. Kazananların Londra’da düzenlenen törende ödüllerini aldığı yarışmada, her yıl dünya çapında katılımcılar yer alıyor.

Albaraka Türk, katılım bankacılığı sektöründe bir ilki gerçekleştirerek tüm işlemleri daha hızlı ve hatasız gerçekleştirmek, banka müşterilerini kaliteli hizmetten yararlanması için uygulanan "Robotik Süreç Otomasyonu" projesi ile "En Yenilikçi Dijital Çözüm" kategorisinde ödül aldı.