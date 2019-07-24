İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, internet ve mobil bankacılık müşterilerine özel geliştirdiği "Nöbetçi Transfer" hizmetiyle, zaman sınırını ortadan kaldırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ve dijital bankacılık alanında yaptığı yatırımlarla ciddi bir ivme yakalayan Albaraka Türk, hayatı kolaylaştıran finansal ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor.

Albaraka Türk, internet ve mobil bankacılık müşterilerine özel, Birleşik Ödeme firmasıyla gerçekleştirdiği "Nöbetçi Transfer" hizmetiyle Albaraka Mobil Platform ve internet şubesi üzerinden, EFT saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günleri de dahil olmak üzere sistemde var olan bankalara 7/24 para transferi işlemleri gerçekleştirmeye imkan tanıyor.

Albaraka Türk hesaplarından, EFT saatleri dışında özel uygulaması sayesinde para transferi işlemi gerçekleştirebilecek olan Albaraka Türk müşterileri, EFT saatini kaçırmak, geç kalmak gibi bir durum yaşamıyor.