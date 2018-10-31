Albaraka Türk'ten PTT ile iş birliği

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün müşterileri, PTT ile gerçekleştirilen iş birliği ile artık 3 bin 500'den fazla Pttmatik'ten işlem yapabilecek.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, iş birliğine ilişkin imza töreni, Albaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı Turgut Simitcioğlu ve PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat'ın katılımıyla Albaraka Türk'ün İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı Simitcioğlu, "Bu iş birliği ile şu an 320 olan ATM sayımızı yaklaşık 10 katı kadar artırarak 3 bin 500'ün üzerine çıkarmış olacağız. Müşterilerimiz bundan böyle tüm Pttmatik'lerden kampanya süresince ücretsiz olarak para çekebilecek ve bakiye görüntüleyebilecek. Bu stratejik iş birliği, müşterilerimizle daha fazla noktada temas etmemize katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Simitçioğlu, PTT'nin Türkiye'deki yaygın ağının katkısıyla müşterilerinin özellikle para çekme konusunda daha rahat hareket edebileceğini belirterek, "Bu iş birliğinin Albaraka Türk ve PTT için hayırlı olmasını diler, iş birliğimizin büyüyerek gelişmesini temenni ederiz." değerlendirmesinde bulundu.