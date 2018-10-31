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Albaraka Türk'ten PTT ile iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

İş birliği kapsamında Albaraka Türk'ün müşterileri, 3 bin 500'den fazla Pttmatik'ten işlem yapabilecek

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün müşterileri, PTT ile gerçekleştirilen iş birliği ile artık 3 bin 500'den fazla Pttmatik'ten işlem yapabilecek.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, iş birliğine ilişkin imza töreni, Albaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı Turgut Simitcioğlu ve PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat'ın katılımıyla Albaraka Türk'ün İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı Simitcioğlu, "Bu iş birliği ile şu an 320 olan ATM sayımızı yaklaşık 10 katı kadar artırarak 3 bin 500'ün üzerine çıkarmış olacağız. Müşterilerimiz bundan böyle tüm Pttmatik'lerden kampanya süresince ücretsiz olarak para çekebilecek ve bakiye görüntüleyebilecek. Bu stratejik iş birliği, müşterilerimizle daha fazla noktada temas etmemize katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Simitçioğlu, PTT'nin Türkiye'deki yaygın ağının katkısıyla müşterilerinin özellikle para çekme konusunda daha rahat hareket edebileceğini belirterek, "Bu iş birliğinin Albaraka Türk ve PTT için hayırlı olmasını diler, iş birliğimizin büyüyerek gelişmesini temenni ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat da PTT'nin posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarındaki yaygın, güvenilir, kaliteli iş ve işlemlerini Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar ulaştırarak vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Pttmatik'ler, geniş hizmet ağımızın önemli bir parçası olarak Türkiye'nin dört bir yanında yer almaktadır. Ülkemizde başka hiçbir banka ATM'sinin bulunmadığı 174 yerleşim yerinde sadece Pttmatik'ler hizmet vermektedir. Bu durum, vatandaşlarımızın bankacılık alanındaki çeşitli ihtiyaçlarını karşılama noktasında Pttmatik'lerin ne denli önemli işlevler üstlendiğinin bir göstergesidir. Müşteri odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde bankacılık alanında da ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Bugün Albaraka Türk ile imza attığımız Ortak ATM Projesi, bu atılımlar arasında yer almaktadır. Bu kıymetli projenin müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, insanımızın hayatını kolaylaştırma, ülke ekonomisine katkı sunma bakımından önemli faydalar sağlayacağına inanıyor, kurumlarımız arasındaki iş birliğinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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