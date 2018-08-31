Albaraka Türk'ten üniversitelilere eğitim finansmanı desteği

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Karatay Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Ayvansaray Üniversitesi, Saraybosna Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenci ve velilerinin vade farkı olmadan 12 aya varan eşit taksitlerle finansman imkanından yararlanmalarını sağlıyor.

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, sağladığı eğitim finansmanı desteği ile üniversite gençlerinin daha iyi bir eğitim almalarına, hayallerini gerçekleştirmelerine ve kariyerlerini devam ettirmelerine yardımcı oluyor.

"İyi yetişmiş insan gücünün ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacak en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda kurum olarak elimizi taşın altına koyarak 4 yıldır eğitim finansmanı konusunda gençlerimize ve ailelerine destek olmaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz ve aileleri, bu yıl da anlaşmalı okullardaki vade farksız finansmanımıza başvurarak eğitim ücretlerini karşılayabilir ve ödemelerini daha rahat bir şekilde yerine getirebilirler."

