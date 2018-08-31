FİNANS

Albaraka Türk'ten üniversitelilere eğitim finansmanı desteği

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 12:03 | Son Güncelleme

Banka, üniversite gençlerinin eğitimlerini güvence altına alarak eğitim hayallerini gerçekleştirmeleri ve kariyerlerini daha güçlü bir şekilde devam etmeleri için eğitim finansmanı desteği sunuyor - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: - "Gençlerimiz ve aileleri, bu yıl da anlaşmalı okullardaki vade farksız finansmanımıza başvurarak eğitim ücretlerini karşılayabilir ve ödemelerini daha rahat bir şekilde yerine getirebilirler"

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, sağladığı eğitim finansmanı desteği ile üniversite gençlerinin daha iyi bir eğitim almalarına, hayallerini gerçekleştirmelerine ve kariyerlerini devam ettirmelerine yardımcı oluyor.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Karatay Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Ayvansaray Üniversitesi, Saraybosna Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenci ve velilerinin vade farkı olmadan 12 aya varan eşit taksitlerle finansman imkanından yararlanmalarını sağlıyor.

Dileyen öğrenci ve velileri, 3-7 Eylül'de anlaşmalı üniversitelerin kayıt merkezlerinde yer alan Albaraka Türk ofislerinden detaylı bilgi alıp finansman desteği için başvuruda bulunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk’ün, yıllardır gençleri eğitim finansmanı ile desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İyi yetişmiş insan gücünün ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacak en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda kurum olarak elimizi taşın altına koyarak 4 yıldır eğitim finansmanı konusunda gençlerimize ve ailelerine destek olmaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz ve aileleri, bu yıl da anlaşmalı okullardaki vade farksız finansmanımıza başvurarak eğitim ücretlerini karşılayabilir ve ödemelerini daha rahat bir şekilde yerine getirebilirler."

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Anahtar Kelimeler:
Albaraka Türk Melikşah Utku

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