FİNANS

Albaraka Türk'ün Biyometrik İmza'sına bir ödül daha

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 12:37 | Son Güncelleme

Banka'nın Biyometrik İmza projesi, Fintech Future tarafından düzenlenen Banking Technology Awards'da "En İyi Biyometrik Kullanım" ödülüne değer bulundu

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, Biometrik İmza projesi ile Banking Technology Awards'da "En İyi Biyometrik Kullanımı" ödülüne layık görüldü.

Albaraka Türk'ün açıklamasına göre, daha önce aynı projeyle Financial Inovation Awards'da "En Yenilikçi Müşteri Odaklı Çözüm" kategorisinde birinci olan banka, Banking Technology Awards'da "En İyi Biyometrik Kullanımı" ödülüne değer bulundu.

Fintech Future tarafından düzenlenen ve dünyanın önde gelen bankalarının katıldığını "Banking Technology Awards" töreni Londra'da gerçekleşti. Albaraka Türk adına ödülü Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin aldı.

Albaraka Türk biyometrik imza projesi, Albaraka Garaj girişimi "Techsign" iş birliği ile hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde müşteriler, tablet ya da akıllı ekranlar üzerinden bir kalem aracılığıyla imza işlemini hem güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor hem de kâğıt tasarrufu sağlayıp doğaya katkıda bulunuyor.

- "Ödüller bizi motive ediyor"

Açıklamada ödüle ilişkin düşünceleri yer alan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, bankacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan projeleri "Biyometrik İmza" ile uluslararası alanda aldıkları ödüllere layık görülmekten mutluluk duyduklarını bildirdi.

Çetin, "Dünyanın en iyi katılım bankası olma' hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla teknoloji alanında aldığımız bu ödüller, Albaraka Türk ailesini hem motive ediyor hem de daha iyi ve başarılı işlere imza atmak bizi cesaretlendiriyor." ifadelerini kullandı.

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