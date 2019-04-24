Albayrak: 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordato başvurularının düştüğünü ve 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktığını açıkladı.

Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada konkordatoya ilişkin şunları söyledi:

"Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı."

