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Albayrak: Çeşitli firmalarla asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusunda mutabakata vardık

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadalede özel sektörden "büyük bir samimiyetle destek ve sahiplenme" gördüğünü söyledi ve "Çeşitli firmalarla, asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yılsonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabakata vardık" dedi.

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadalede özel sektörden "büyük bir samimiyetle destek ve sahiplenme" gördüğünü söyledi ve "Çeşitli firmalarla, asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yılsonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabakata vardık" dedi.
Albayrak, enflasyonun düşürülmesine yönelik tedbirlerin yer aldığı "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"nı açıklarken, "Fiyatlarda oluışan bu tablo kimsenin çıkarına değil" dedi ve ekledi:
"Bu tabloda kimsenin kazanması mümkün değil. Bu ortamda kar artırma amacıyla yapılacak her değişim uzun vadede kötü etkileri olacak adımlar olacaktır.
"Enflasyonla mücadelede fiyat istikrarı devletin tek başına verebileceği bir mücadele değildir, bu programı kurgularken sonunda tüm Türkiye’nin kazanacağı bir ortam yaratacak.
"Özel sektörle de buluştuk, bu görüşmelerde büyük bir samimiyetle destek ve sahiplenme gördüm. Çeşitli firmalarla, asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yılsonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabakata vardık. Bu bir gönüllülük meselesi, bir zorunluluk yok."
Albayrak'ın Program'ı açıkladığı toplantıya SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, BİST Genel Müdürü Murat Çetinkaya, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ve iş dünyasının bir çok ismi katıldı.

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