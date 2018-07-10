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Albayrak, Hazine görevini Şimşek'ten devraldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Mali noktada ve bütçe disiplini noktasında dünyaya örnek teşkil edecek başarılı performansın yanı sıra, Türkiye para politikası noktasında da gelecek süreçte çok daha diri ve güçlü bir döneme girecek" - "Enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirme noktasında çok yoğun mesai harcayacağımız bir dönemle karşı karşıyayız" - Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: - "Enerjide çok önemli başarılara imza atan çok değerli kardeşimize, değerli bakanımıza bu görevi gönül rahatlığıyla huzur içinde devrediyorum"

Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Berat Albayrak, Hazine ile ilgili görevi eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten devraldı.

Albayrak, Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, Hazine Müsteşarlığında düzenlenen törene katıldı.

Törende, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in yanı sıra üst düzey bürokratlar ve Hazine çalışanları da hazır bulundu.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Bakan Albayrak’a görevi teslim etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 11 yıldır gerek Hazinede gerekse Maliye Bakanı olarak ülkeye hizmet etme fırsatı bulduğunu belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Buna vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza canıgönülden şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten bize teveccüh gösterdiler, güvendiler. Gerek Gaziantep'te gerekse Batman'da milletvekilliği yapma fırsatım oldu. Bu da benim için büyük bir onurdu. Buradan hemşehrilerime hem destekleri hem her zaman yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bugün enerjide çok önemli başarılara imza atan çok değerli kardeşimize, değerli bakanımıza bu görevi gönül rahatlığıyla huzur içinde devrediyorum. İnanıyorum ki burada da çok önemli başarılar elde edecekler. Zor bir dönem ama inanıyorum ki enerjide gösterdikleri başarıyı, burada da en alasıyla ortaya koyacaklardır. Bu konuda da güvenimiz tamdır."

- "Türkiye çok daha diri ve güçlü bir döneme girecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da ülkeye, topluma, millete hizmet davası noktasında bir devir teslim töreni gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Şimşek'in ilmi, bilgisi, sabrı, tecrübesiyle Türkiye'ye bu dönem birçok alanda çok büyük hizmetlerde bulunduğunu, bir insanın başarı hikayesi anlamında çok güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Hazine Müsteşarlığının artık bir bakanlık olduğunu hatırlatan Albayrak, kaliteli ve liyakatli insan kaynağı anlamında en ileri kurumlardan biri niteliğindeki Hazinenin rütbe noktasında yükselişinin gerçekleştiğini dile getirdi.

Albayrak, "Mali noktada ve para politikaları noktasında yeni dönemde, dün açıklanan yeni kabineyle birlikte baktığımızda, özel sektör mantığıyla çok daha hızlı hareket eden, aktif bir yönetim dönemine girecek bir Türkiye var. Bu çerçevede baktığımızda Türkiye'de 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde çıtayı her daim bir merhale daha yukarıya taşıyan bir hizmet anlayışıyla bugüne kadar ortaya konulan başarı hikayelerini yeni sistemde çok daha ötesine taşıyacağımız bir döneme giriyoruz." dedi.

Burada ekonomi anlayışı ve algısının çok önemli olduğuna dikkati çeken Albayrak, bugüne kadar mali noktada ve bütçe disiplini noktasında dünyaya örnek teşkil edecek başarılı performansın yanı sıra, Türkiye'nin para politikası noktasında da gelecek süreçte çok daha diri ve güçlü bir döneme gireceğini vurguladı.

Albayrak, Türkiye ekonomisinin bugüne kadar ortaya koyduğu performansı, sahip olduğu hikayeyi çok daha yukarıya taşıyacağına işaret ederek, ülkenin güven ve istikrar konusunda çok güçlü bir çıpaya sahip olduğunu bildirdi.

- Enflasyonda "tek hane" mesaisi yapılacak

Gelecek döneme ilişkin çok yoğun bir ajandalarının olduğunu anlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Özellikle enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirme noktasında çok yoğun mesai harcayacağımız bir dönemle karşı karşıyayız. Bunun ötesinde bağımsız kurumlarımızın mevcut güncel küresel politikalarla uyumlu bir şekilde aynı istikamette, eskisinden çok daha başarılı bir şekilde performans sergileyeceğine hep birlikte şahit olacağımız döneme giriyoruz. İstikrarlı ve sağlıklı bir büyümeye devam noktasında Türkiye'nin ihtiyacı olan yapısal değişimle alakalı konularda çok daha önemli ve güçlü adımları, çok daha hızlı atacağımız bir dönemle karşı karşıya olacağız."

Uluslararası finansal aktörler ve paydaşlarla Türkiye'deki kamu ve özel sektördeki paydaşlarla çok yoğun bir istişare sürecinde, çok kısa, hızlı, net bir iletişim içinde olacaklarını anlatan Albayrak, tüm paydaşlarla büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna ulaşmak için yeni büyük bir Türkiye hikayesi yazacaklarını söyledi.

- "Ekonomik sıçrama dönemi"

Albayrak, reelde olanı doğru bir lisanla anlatacak çok güçlü bir döneme birlikte adım atacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Piyasa ekonomisi açısından da Türkiye'nin bu kurallar çerçevesi içinde sadece entegre değil, doğudan batıya kadar tüm küresel finansal sistemle çok daha entegre ve güçlü bir ilişki dönemine gireceği bir süreci yaşayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok net söylüyorum, olmayan bir hikayeyi konuşmuyoruz, olanı çok daha güçlü, güvenli ve istikrarlı söylem ve dille dünyaya çok net anlatacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli, stratejik ayağı sağlam yere basan bir Türkiye ekonomisi önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. 5 yıllık istikrarlı bir AK Parti iktidarı dönemine girdik. 5 yıl boyunca Türkiye'de bu ekonomik sıçrama dönemini çok daha güçlü gerçekleştireceğiz. Orta, uzun vadeli, güçlü ve büyük Türkiye hayalini, tüm paydaşlarla piyasa ekonomisinin kararlılıklarını çok sağlam bir şekilde ortaya koyarak, kazan-kazan ilişkisinde gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin kazandığı bu resimde herkes kazanacak. Türkiye'ye bu niyetle samimiyetle yatırım yapan hiçbir paydaş bugüne kadar nasıl kaybetmediyse emin olun adil, şeffaf, açık, dünyadaki piyasa ekonomisiyle uyumlu bir ilişki içinde çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağız."

Konuşmaların ardından Albayrak, Hazine ile ilgili görevi Şimşek'ten devraldı. Albayrak ve Şimşek, birbirlerine çiçek takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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