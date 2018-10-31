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Albayrak ÖTV ve KDV indirim paketini açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 17:53 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2) - "(Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı) Bugün itibarıyla bu programa destek veren STK ve firma sayımız 2 bin 500'ü aştı. Bu, hakikaten çok müthiş bir rakam" - "Yeni dönemde maliye alanında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak ve Yeni Ekonomi Programı'nda taahhüt ettiğimiz reformları hayata geçirmek için VDK'yı yeniden kurgulayacağız" - "Vatandaş ve firmaların kredi süreçlerinde sorun yaşamamalarını bizatihi takip ediyorum. Bankalarla ilgili sorun yaşayan, sorunu çözemeyen vatandaşlarımız için kurulan '0 850 222 23 35' numaralı çağrı merkezini çok önemli görüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek veren kuruluşlarla ilgili, "Bugün itibarıyla bu programa destek veren STK ve firma sayımız 2 bin 500'ü aştı. Bu, hakikaten çok müthiş bir rakam." dedi.

Albayrak, Bakanlık binasında düzenlenen "Vergi Denetim Kurulu (VDK) Strateji Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, VDK'yı yeni dönem maliye politikaları açısından çok önemsediklerini söyledi.

Yeni dönemde maliye alanında ortaya koydukları hedeflere ulaşmak ve Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) taahhüt ettikleri reformları hayata geçirmek için VDK'yı yeniden kurgulayacaklarını dile getiren Albayrak, gerçekleştirdikleri toplantıyla yeni bir yol haritası oluşturacaklarını bildirdi.

Albayrak, daha çok mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Mükellef bir müşteriyse ve özel sektör mantığıyla sonuç müşteri memnuniyetiyse inşallah bu çerçeveyi bu anlayış üzerine inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Fiyatlardaki köpük ekimde kırılacak"

Albayrak, ağustos ayında başlayan spekülatif ataklara karşı devreye aldıkları aksiyon planlarının etkisiyle birçok ekonomik göstergede pozitif gelişmeler yaşandığını belirterek, "Kurdaki spekülatif dalgalanma sonucu fiyatlarda oluşan köpük olarak tabir edebileceğimiz seviyenin de inşallah ekim ayı enflasyonuyla birlikte kırılmaya başladığını görmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Fiyatlarda normalleşmeyi sağlamak için Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Albayrak, "Bugün itibarıyla programa destek veren STK ve firma sayımız 2 bin 500'ü aştı. Bu, hakikaten çok müthiş bir rakam. Tamamen gönüllülük temeline dayanan bu süreç çok ciddi bir başarı ortaya koydu. Destek veren firmalarımıza, STK'larımıza, kuruluşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Albayrak, vatandaşlara enflasyonla mücadele logosunun bulunduğu dükkanları tercih etmeleri çağrısında bulunarak, "Süreçte pozitif gelişmeler yaşandıkça, kurlar ve faizlerdeki trend aşağı yönlü oldukça indirim oranlarının yüzde 10'un üzerine çıktığını görmekten çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu kapsamda bu seferberliğin her geçen gün güçlenerek daha da artacağına tüm kalbimle inanıyorum." görüşünü dile getirdi.

- "Faiz oranları inmeye başladı"

Piyasada yaşanan olumlu havaya katkı olacak şekilde indirim oranlarında yeni bir hareketin çok daha güçlü biçimde ilerlediğine işaret eden Albayrak, ekonomide son dönemdeki pozitif gelişmelerin etkisiyle kredi faizlerinde son bir aylık süreçte çok ciddi pozitif gelişmelerin yakalandığına dikkati çekti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Kredi faizlerinde yüzde 40'lar, yüzde 50'lerin konuşulduğu süreci, gün gün takip ediyoruz. Bugün itibarıyla geldiği nokta, ortalama günlük oranlar yüzde 30'ların altına inmeye başladı. Mevduat faizleri de yüzde 20'lerin altına inmeye başladı. Bu çok güzel bir gelişme ancak yeterli mi, değil. Bu sürecin, bu dalganın artık terse doğru dönmeye başladığı, bu trendin aşağı doğru inmeye başladığını gösteren çok güzel gelişmelerden bir tanesi. Çünkü reel ekonomi açısından baktığımızda finansmana erişim maliyeti çok önemli. Bankalarla yakalanan koordinasyon ve iletişimin piyasaya olumlu yansımaya başladığını gün gün zaten takip ediyoruz."

Vatandaşlar ve firmaların kredi süreçlerinde sorun yaşamamalarını kişisel olarak takip ettiğine işaret eden Albayrak, "Bu kapsamda bankalarla ilgili sorun yaşayan, sorunu çözemeyen vatandaşlarımız için kurulan '0 850 222 23 35' numaralı çağrı merkezini çok önemli görüyoruz. Buraya gelen şikayetleri bizzat bakanlığımız ve ben takip ediyoruz. Bu süreçte hem bankalar hem reel sektörümüzün hem de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Albayrak, maliye politikalarında başlatılan bu güçlü duruşun çok daha güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

Açıkladıkları aksiyon politikaları, yol haritası ve ekonomi programının şu ana kadar başarılı olduğunu anlatan Albayrak, Türkiye için çok daha olumlu bir sürecin başladığına dikkati çekti.

Albayrak, "Daha yolun başındayız, gevşemek yok. Bizim kitabımızda hiç yok. Bizim 7/24 çalışma tempomuz var. Dünya bu kadar problemli bir süreçten geçerken Türkiye olarak bir saniye gevşemiyoruz. Motivasyon ve kararlılığımızı koruyarak aynı şekilde güven artırcı adımları hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Güçlü adımlarımızı atmaya devam edeceğiz"

KDV ve ÖTV indirimlerine ilişkin de konuşan Albayrak, hem maliyetler hem fiyatlar hem de piyasa canlanması anlamında tüm paydaşların koordineli hareket edeceğini belirterek, bunun bahsi geçen tüm sektörler için çok büyük bir müjde olduğunu söyledi.

Albayrak, bu indirimlerin ekonominin tamamına çok büyük bir pozitif etkisi olacağına dikkati çekerek, eylül enflasyonu için "en kötüsünü geride bıraktıklarını" ifade ettiklerini hatırlattı.

Açıkladıkları adımlarla normalleşme ve adım adım iyileşmeyi sağlayarak bu trendin güçlenerek devam edeceğini dile getiren Albayrak, şöyle konuştu:

"Birileri Türkiye için kriz çığırtkanlığı yapsa da Türkiye'yi 'kur-enflasyon-faiz sarmalına girdi' diye yaygara kopararak bu noktaya taşımaya çalışsa da ekim ayı enflasyonu ile birlikte, güçlü, pozitif yaşanan gelişmelerle birlikte düşüş ve olumlu gelişmeleri tekrar tekrar görmeye devam edeceğiz. Güçlü adımlarımızı atmaya vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da özellikle vergi anlamında eksiklerimizi gözden geçiriyoruz. Performanslarımızı masaya yatırıyoruz. Kayıt dışının kayıt içine alınması, vergi tabanının genişlemesi, vergi mevzuatının sadeleşmesi ve vergi süreçlerinde daha etkin metotların izlenmesi için atacağımız tüm bu adımları hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışacağız. İnşallah kısa sürede maliye politikalarında çok daha etkin, çağın gereklerine ayak uyduran ve hedeflerimize ulaşmak için büyük itici güç olacak tüm bu düzenlemeleri hayata geçireceğiz."

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi tarafından hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni logosu da ilk defa bu toplantının sunumunda kullanıldı.

(Bitti)

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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