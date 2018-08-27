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Albayrak Paris’te: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile Paris'te bir araya geldi ve görüşme sonrası gerçekleşen ortak basın toplantısında ABD’nin tek taraflı uygulamaya başladığı ek gümrük vergilerine ilişkin, “Bugün burada Fransa ile iki müttefik olarak bu tabloya bu atılan adımlara karşı ortak hareket etme kararı aldık” dedi.

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile Paris'te bir araya geldi ve görüşme sonrası gerçekleşen ortak basın toplantısında ABD’nin tek taraflı uygulamaya başladığı ek gümrük vergilerine ilişkin, “Bugün burada Fransa ile iki müttefik olarak bu tabloya bu atılan adımlara karşı ortak hareket etme kararı aldık” dedi.
Albayrak orta vadeli program ile Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda çok güçlü bir ekonomik dönüşüm yaşayacağını vurguladı ve konuşmasında şunları söyledi;
“Sıcak bir Fransa ziyareti gerçekleştirdik. Önce başbaşa sonra heyetler arası verimli bir görüşme gerçekleşti. Son dönemde atılan ticari yaptırım kararlarını detaylı bir şekilde ele aldık.
“Küresel ticareti ve bölgesel istikrarı destekleyecek adımları da görüştük. Bu konuda bize destek olan Fransa tarihsel bir duruş sergiledi.
“İlk günden beri bölgesel ve küresel ekonomiyi hedef alan bu adımlar karşısında çok iyi bir duruş sergiledi. Bundan dolayı sevgili mevkidaşıma çok teşekkür ediyorum. ABD attığı adımlarla müttefikler arasında yalnızlaşıyor.
“Bir ülkenin tek başına ve sadece kendi çıkarları doğrultusunda aldığı kararlara ortak karşılık vermenin herkesin çıkarına olduğu gerçektir.
“Dolar, küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybetti. Euro ile ticareti ileri taşıma konusu önem kazanıyor.
“Dünya bu konuda ortak akılla hareket edecek.
“Özellikle Dünya Ticaret Örgütü kapsamında da ortak hareket etme konusunu da konuştuk.
“Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık.
“Ülkeler yeni yöntemler geliştirmeye ve sorular sormaya başlıyor.
“Biz de Avrupa Birliği ve euro ile yapılan ticaretimizi artırmanın yolları üzerinde görüştük.
“Sadece tarım değil, savunma sanayi ve teknoloji alanında bu işbirliğimizi nasıl geliştirebiliriz bunu konuştuk.
“Bunun yanında bankacılık ve sigorta sektörlerinde işbirliği geliştirebilecek alanlar.
“Son yıllarda Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin önemi daha da arttı.
“Türkiye ve AB ekonomileri hiç olmadığı kadar entegre.
“İran konusunu da konuştuk. Türkiye-Fransa ilişkileri kapsamında yaptıklarının ötesinde İran nükleer anlaşmasında da bizzat bulunduğu için önemli katkılar sunabilir, bundan ayrıca memnuniyet duydum.
“Türkiye İran ile ilişkilerde bölgede yüzyıllardır devam eden ilişkileriyle çok önemli bir istikrar noktası.
“Bölgede diplomatik ve rasyonel aklı ne kadar yukarıda tutarsak, o kadar iyi olur.
“Türkiye’nin küresel ve sınamalara karşı çok daha sağlam bir mimariye kavuşması için çalışıyoruz.
“Türkiye’de 3+2 orta vadeli ekonomik programımızla da önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir ekonomik dönüşüm ortaya koyacağız.”

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