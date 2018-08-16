Albayrak: Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak (2)

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İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dört bine yakın yabancı yatırımcıyla gerçekleştirdiği tele konferansta mali disiplinden taviz verilmeyeceğine vurgu yaptı ve “Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak” dedi.

Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferansta şunları söyledi:

“Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak. Türkiye hiçbir zaman piyasa temelli olmayan önlemler almadı. Bu gibi önlemler gündemimizde değil.

“İddialı tasarruf programı için tüm bakanlara görev verildi. Yatırım portföyleri gözden geçirilecek.

“Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Mali disiplin hedeflerinden sapma olmayacak.

“Yapısal reformlar önceliklerimiz arasında.

“Türkiye zorlukların tamamen farkında, bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız.

“Bankalara yakın zamanda stres testi yaptık. Türkiye bankacılık sektörü güçlü ve sağlıklı. ,

“Ortaya koyacağımız çerçeve serbest piyasa kuralları içinde olacak.

“Türkiye’deki volatilite ekonomik temeller tarafından tetiklenmiş bir volatilite değil.