FİNANS

Albayrak: Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dört bine yakın yabancı yatırımcıyla gerçekleştirdiği tele konferansta mali disiplinden taviz verilmeyeceğine vurgu yaptı ve “Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak” dedi.

İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dört bine yakın yabancı yatırımcıyla gerçekleştirdiği tele konferansta mali disiplinden taviz verilmeyeceğine vurgu yaptı ve “Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak” dedi.

Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferansta şunları söyledi:

“Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak. Türkiye hiçbir zaman piyasa temelli olmayan önlemler almadı. Bu gibi önlemler gündemimizde değil.

“İddialı tasarruf programı için tüm bakanlara görev verildi. Yatırım portföyleri gözden geçirilecek.

“Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Mali disiplin hedeflerinden sapma olmayacak.

“Yapısal reformlar önceliklerimiz arasında

“Türkiye zorlukların tamamen farkında, bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız.

“Bankalara yakın zamanda stres testi yaptık. Türkiye bankacılık sektörü güçlü ve sağlıklı. ,

“Ortaya koyacağımız çerçeve serbest piyasa kuralları içinde olacak.

“Türkiye’deki volatilite ekonomik temeller tarafından tetiklenmiş bir volatilite değil.

“Şu anda piyasadaki anomali ile uğraşıyoruz.

“Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı.

“Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda.

“Döviz borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık.

“Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede. Sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz.

“Türkiye yüksek kaldıracı olan bir ülke değil. Borçluluk ilk çeyrek itibariyle GSYH’nin yüzde 137’si düzeyinde.

“IMF ile görüşme planımız yok.

“Kısa sürede enflasyonu tek haneye düşürmek istiyoruz.

PARTNERAldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Aldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...
Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecekManisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek
Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyorRecai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

DASK “Afet Yönetim Sistemi”ni devreye aldı

DASK “Afet Yönetim Sistemi”ni devreye aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.