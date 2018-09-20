İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı ve piyasaların merakla beklediği "Orta Vadeli Program'ın (OVP)" adı "Yeni Ekonomi Programı (YEP)" olarak değiştirildi.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) adıyla hazırlanan yeni program üç yıllık olacak ve 2019-2021 yıllarını kapsayacak. OVP, 5018 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu'nun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde hazırladığı iki yıllık bir programdı.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ise 2019-2021 yılları arasını kapsayan üç yıllık bir program olacak. YEP'in ana teması dengelenme, disiplin ve değişim olacak.

