Albayrak'tan kabine toplantısına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdiğimiz ilk kabine toplantımızda yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomi politikalarında yeni döneme ilişkin öncelikleri dün kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdikleri ilk toplantıda, yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduklarını belirten Albayrak, bugün bu hedefler doğrultusunda atılacak bazı adımları belirlediklerini aktardı.

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ekonomi ve maliye politikaları kapsamında, ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedefleri olacağını bildirdi.