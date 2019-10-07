İSTANBUL (AA) - Üç genç mühendisin Siemens Türkiye'de görev yaparken projelendirdiği mobil sağlık girişimi Albert Health, gündelik hayatı kolaylaştırırken, tedavilerin doğru yönetilmesini sağlıyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmeye ve hayatı kolaylaştırmaya yardımcı olacak yenilikçi fikirleri destekleme amacıyla Siemens tarafından kurulan Next47, hayatı ve çalışma şekillerini değiştirecek girişimleri ortaya çıkarmayı ve onlara yatırım yapmayı hedefliyor.

Siemens çalışanları, Next47 Girişim Hızlandırma Programı’na başvurarak, yenilikçi fikirlerini geliştirmek ve pazara sunmak için uygun bir çalışma ortamına, mentorluk desteğine ve finansman olanaklarına kavuşabiliyor. Next47, kendisi de bir start-up olarak doğan Siemens AG’nin kuruluş yılı 1847’ye atıfta bulunuyor.

Siemens Türkiye’de görev yaparken, projelerini geliştirme ve pazara sunma hedefiyle Next47 Girişim Hızlandırma Programı’na başvuran genç mühendisler Serdar Gemici, Serhat Uzun ve Ensar Güneşdoğdu’nun hayata geçirdiği sesli mobil sağlık asistanı Albert Health, Next47'den yatırım alan Türkiye'deki "ilk" start-up oldu ve Paris’te gerçekleşen Techstars programında başarı kazanarak 1 milyon TL’lik yatırım aldı.