FİNANS

Aldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu oldu

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve İŞKUR desteğiyle girişimci olan Hacer Can, kendi işyerini açıp, üç kişiye de istihdam sağladı.

Aldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu oldu

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve İŞKUR desteğiyle girişimci olan Hacer Can, kendi işyerini açıp, üç kişiye de istihdam sağladı.
İlçeye bağlı Yarbaşı beldesinde alabalık restoranı açarak hayallerine kavuşan Hacer Can, kendi işinin patronu oldu. Açtığı iş yerini 3 yıl boyunca başarıyla yürüten kadın girişimci, kuruluş aşamasındaki zor ve sıkıntılı süreci eşi ve çocuklarıyla birlikte var gücüyle çalışarak atlattığını söyledi. İlk yılda fazla bir kazancı olmayan, fakat azimle zorlu ve yorucu süreci başarıyla atlatan Hacer Can'ın mekanına şimdilerde siyasetçi ve bürokratlar sıkça uğramaya başladı. Restoran; güzel manzarası, geniş mekanı ve leziz balıklarıyla müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.
Ekmek teknesi olan işletmenin, zaman içinde yanında istihdam ettiği çalışanlar için de ekmek kapısına dönüştüğünü aktaran Hacer Can, açtığı restoranla; birisi İşbaşı Eğitim Programı katılımcısı olmak üzere 3 kişinin istihdamına vesile olduğunu ifade etti. Hacer Can, girişimcilik hikayesini şöyle anlattı:
"İŞKUR’un girişimcilik eğitim programına katılarak, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi oldum. Kurs sonunda aldığım girişimcilik belgesiyle KOSGEB’e başvuruda bulundum. Başvurumun kabul edilmeyle birlikte gerekli malzeme ve teçhizatı alarak işyerini açtım. İlk zamanlarda 10 müşterim olsun, bana yeter diyordum. Zaman içinde işlerimin oturması ve müşterilerimin sayısının artmasıyla birlikte bir de baktım saymayı bırakmışım. Tabi bu aşamaya gelmek hiç de kolay olmadı.Kuruluş döneminde eşimle birlikte yemek yapımından sunumuna ve servisine kadar her şeyle ilgilendim ve çok yoruldum."
KADIN GİRİŞİMCİLERE TAVSİYE VERDİ
İlk yılda fazla bir kazancı olmayan, fakat azimle zorlu ve yorucu süreci başarıyla atlatan Hacer Can, kadın girişimci adaylarına da tavsiyelerde bulundu. Can, "Girişimci olmak isteyen kadınlara, ilgi ve yeteneklerini keşfedip, piyasa şartlarında ayakta kalabilecekleri alanlarda, işyeri açmalarını tavsiye ederim. Dürüst ve samimi olarak çalıştıklarında kazandıklarını göreceklerdir."
Osmaniye İŞKUR Şube Müdürü Deniz Aydın ile İş ve Meslek Danışmanı Hatice Öztürk, işletmeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Aldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu olduAldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu olduAldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu olduAldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu oldu

PARTNER'Evde kocaman bir boşluk...''Evde kocaman bir boşluk...'
İzmir'de ayakkabı imalatçıları sıkıntıdaİzmir'de ayakkabı imalatçıları sıkıntıda
Ağustos'ta en çok kazandıran dolar, en çok kaybettiren DİBSAğustos'ta en çok kazandıran dolar, en çok kaybettiren DİBS
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Okul servisi ücretleri belli oldu

Okul servisi ücretleri belli oldu

En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

Bakan Albayrak'tan ihracatçıya destek mesajı

Bakan Albayrak'tan ihracatçıya destek mesajı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beymen Suadiye birinci yaşını kutluyor

Beymen Suadiye birinci yaşını kutluyor

'Emniyete sivil memur atanırsa, 200 milyon TL kasada kalır'

'Emniyete sivil memur atanırsa, 200 milyon TL kasada kalır'

İzmir'de ayakkabı imalatçıları sıkıntıda

İzmir'de ayakkabı imalatçıları sıkıntıda

Ağustos'ta en çok kazandıran dolar, en çok kaybettiren DİBS

Ağustos'ta en çok kazandıran dolar, en çok kaybettiren DİBS

Amasya'dan Yeni Havalimanı'na 5 milyon dolarlık LED üretimi

Amasya'dan Yeni Havalimanı'na 5 milyon dolarlık LED üretimi

Afrikalı bakan ve yardımcılarından İzmirli yatırımcılara davet

Afrikalı bakan ve yardımcılarından İzmirli yatırımcılara davet

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.