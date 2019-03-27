FİNANS

Alfa Romeo, 3 ödül aldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Alfa Romeo, Alman otomobil dergisi Auto Bild tarafından düzenlenen "En İyi Markalar" yarışmasında, tasarım alanında 3 ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, Alman otomobil dergisi Auto Bild tarafından düzenlenen "En İyi Markalar" yarışmasında 3 ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Auto Bild, "En İyi Markalar" ödüllerinin bu yılki sahiplerini açıkladı.

Farklı segmentlerdeki ürünler ile 38 markanın yer aldığı, derginin basılı ve dijital versiyonu aracılığıyla 63 bini aşkın okuyucunun oy kullandığı yarışmada, Alfa Romeo'nun Stelvio, Giulia ve Giulietta modelleri tasarım alanında yeniden birinciliğe ulaştı.

2017 yılından bu yana birinci olan Alfa Romeo Stelvio, kompakt SUV’lar arasındaki en güzel tasarıma sahip araç ödülünün ikinci kez sahibi oldu. Alfa Romeo’nun diğer üyesi Giulia, orta sınıfta en iyi tasarım ödülüne üçüncü kez ulaşırken, Giulietta kompakt sınıftaki en güzel tasarım seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo EMEA Bölgesi, Tasarım Departmanı Başkanı Klaus Busse, "Auto Bild okuyucuları, üst üste üçüncü kez Alfa Romeo Giulietta, Alfa Romeo Giulia ve ikinci kez Alfa Romeo Stelvio’yu birinciliğe taşıdı. Her yıl yenilenen ve 3 farklı araç segmentini kapsayan bu başarıdan dolayı çok memnunuz. Bu başarı Alfa Romeo'nun tasarım anlayışının hitap ettiği geniş kitleyi gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

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Alfa Romeo

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