Alfa Romeo'dan Giulietta modeli için kampanya

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, başarılı kompakt sınıf temsilcisi Giulietta modeli için özel bir kampanyayı hayata geçiriyor.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, eylül ayına özel kampanya kapsamında, Alfa Romeo’nun yüksek verimliliğe sahip, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel ile 1,4 litrelik 170 HP güç ve 250 Nm tork üreten MultiAir2 turbo benzinli motor seçeneklerinde, 15 bin lira değerindeki çift kavramalı otomatik şanzıman hediye ediliyor.

Söz konusu avantajlı teklif ile Progression donanım seviyesinde 1,6 litre 120 HP dizel otomatik Alfa Romeo Giulietta 159 bin 500 lira, yüksek donanım seviyesinde yer alan 1,4 litrelik 170 HP gücündeki Super versiyon ise 164 bin 500 liradan sunuluyor. Giulietta modellerinde, 75 bin TL için 30 ay vadede yüzde 2,62 faiz oranı ve ayda 3 bin 900 lira ödemeli kredi seçeneği de bulunuyor.

