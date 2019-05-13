Alfa Romeo'dan mayısta Giulietta'ya özel alım fırsatı

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, Giulietta modeli için mayıs ayı sonuna kadar birden fazla alım fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, mayıs ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyası dahilinde tüm Giulietta versiyonlarında 50 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli eşit ödemeli kredi kampanyası sunuyor.

Giulietta'nın zengin donanım ile tasarlanan "Super" versiyonları kredi kampanyasına alternatif olarak; sınırlı sayıdaki otomobil için 15 bin TL'lik nakit indirim fırsatı ile satın alınabiliyor. Kampanyada 8 bin TL'lik hurda teşviki indirimi ile birlikte sınırlı sayıdaki Giulietta, 136 bin 900 TL'ye yeni sahiplerini bekliyor.

120 HP gücünde 1.6 litre dizel motor ve çift kavrama otomatik vitese sahip Giulietta Super versiyonun zengin donanımı içerisinde, çift bölge otomatik klima, ön ve arka park sensörleri, yan ve perde hava yastıkları, otomatik katlanır yan aynalar, karanlık ve yağmur sensörleri, bi-xenon ön farlar ve far yıkama sistemi, 17 inç alaşımlı jantlar gibi pek çok güvenlik, konfor ve tasarım ögesi standart olarak sunuluyor.

