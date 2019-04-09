Alfa Romeo'dan sıfır faizli kredi avantajı

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo'nun kompakt sınıftaki sportif temsilcisi Giulietta'nın dizel otomatik versiyonları, nisan ayına özel satış kampanyasında otomobil bedelinin yarısı peşin, yarısı sıfır faizli kredi ile satın alınabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, kompakt sınıftaki sportif temsilcisi Giulietta için nisan ayında da cazip bir satış kampanyasını devreye alıyor.

Performansı ve yüksek verimliliğiyle dikkat çeken, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motora ve 6 ileri çift kavramalı TCT şanzımana sahip Giulietta modelleri, nisan ayında otomobil fiyatının yarısı peşin, yarısı sıfır faizli kredi ile satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında, müşteriler, 144 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekleyen dizel otomatik Giulietta'ları 73 bin lira peşinat ve 73 bin lira için sıfır faizli kredi kullanarak satın alabilecek.

Çift bölgeli otomatik klima, 5 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect multimedya sistemi, Alfa Romeo DNA sürüş modu seçici, yan ve perde hava yastıkları, 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar ve çift pinyonlu gelişmiş direksiyon sistemi gibi sürüş keyfi, güvenlik ve konforu artıran donanımlar Giulietta'nın Progression donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.

