Alfa Romeo'nun efsane yarış modeli 33 TT 12

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, kuruluşunun ilk yılından itibaren yarış otomobilleri de geliştirmeye ve üretmeye başlayarak motor sporları tarihine de pek çok model kazandırdı.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, 33 TT 12, kısa sürede art arda yarışlar kazanarak yeni nesil yarış otomobillerine de ilham kaynağı oldu.

1973 ve 1975 yılları arasında toplam 6 adet üretilen 33 TT 12, ünlü yarış pisti Monza'da 1974 yılında koşulan bin kilometre yarışındaki 1, 2 ve 3'üncülüklerden 1975 Dünya Spor Otomobil Şampiyonluğu'na ve Targa Florio zaferine kadar 8 dünya şampiyonluğu unvan yarışından toplam 7'sini kazanarak bu alandaki üstünlüğünü kanıtlayan bir fenomene dönüştü.

1970 yılında V8 silindirli motor performansını daha etkin hale getirmeyi hedefleyen Alfa Romeo, yarış otomobillerinde kullanılan "tübüler şasi" anlamına gelen "Telaio Tubolare" kelimesinden esinlenerek TT adını verdiği alüminyum alaşımlı şasiyi geliştirdi.

1973 yılına gelindiğinde ise yatay 12 silindirli motoru yerleştirmek amacıyla tübüler çelik bir şasi daha tasarlandı. Bu geliştirmeler neticesinde son haline ulaşan 33 TT 12, yarış kariyerine başlamasından 2 yıl sonra Dünya Otomobil Şampiyonası'nı kazandı. Başlangıçta 11000 d/d'da 470 HP güç üreten Alfa Romeo 33 TT 12’nin motoru, yapılan iyileştirmelerle 11500 d/d’da 500 HP ve ardından son dişli oranının da katkısıyla maksimum 330 km/s hıza ulaşır hale geldi. Modelde; 2995 cc hacimli yatay 12 silindirli motor, silindir sırası başına üstten çift eksantrik, silindir başına dört supap, Lucas elektronik enjeksiyon, Dinoplex elektronik ateşleme ve yağ soğutuculu kuru karter yağlama gibi nitelikler de bulunuyordu.