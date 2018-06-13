Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Birileri diyor ya 'Türkiye'de üretim yok' diye. Bunu söyleyenlerin tamamı art ve kötü niyetli. Türkiye'de bir algı oluşturmaya yönelik açıklama yaptıklarını görüyoruz. Sahanın durumu ve elde edilen veriler, bunun tam tersini söylüyor. İşte son açıklanan sanayi üretimindeki artış da bunun bir göstergesi" dedi.

Tüfenkci, Battalgazi ilçesinde esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" diledi ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tüfenkci, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdiğini anımsattı.

Tüfenkci, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve oluşturulmaya çalışılan algılara rağmen sanayi üretimindeki artışın, sanayideki çarkların döndüğünü gösterdiğini kaydetti.

Ortaya çıkan artışların geleceğe daha umutla bakmalarını sağladığını belirten Tüfenkci, "Birileri diyor ya 'Türkiye'de üretim yok' diye. Bunu söyleyenlerin tamamı art ve kötü niyetli. Türkiye'de bir algı oluşturmaya yönelik açıklama yaptıklarını görüyoruz. Sahanın durumu ve elde edilen veriler, bunun tam tersini söylüyor. İşte son açıklanan sanayi üretimindeki artış da bunun bir göstergesi." diye konuştu.