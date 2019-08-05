Ali Koç, yurt dışında okuyan Türk öğrencilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik’in geçtiğimiz yıl başlattığı "A Ticket for Your Future" programı kapsamında, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilerle buluştu.

Arçelik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencileri Türkiye'ye geri kazandırma hedefiyle geçtiğimiz yıl başlattığı "A Ticket for Your Future" programı ile bu sene ikinci kez öğrencileri bir araya getirdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge merkezi Garage'da düzenlenen programı ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Arçelik, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilere Türkiye'nin inovasyon ve yaratıcılık potansiyeline katkıda bulunmaları için imkan sağlamaya devam ediyor.

"A Ticket for Your Future" programı, bu sene dünyanın dört bir yanında, mühendislik ve teknoloji bölümlerinde okuyan son sınıf ve lisansüstü seviyesindeki 20 Türk öğrenciyi bir araya getirdi.